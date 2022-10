Do kiedy potrwa realizacja dopłat do nawozów?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła dopłaty do nawozów już 417 tys. rolników na 418 tys. zakwalifikowanych do owych dopłat.

– Do 10 października 2022 r. przekazano 2,61 mld zł. Pieniądze trafiły na konta 417 tys. gospodarzy. Agencja przewiduje zakończenie realizacji wypłat do końca października 2022 r., lecz dokłada wszelkich starań, by stało się to jak najszybciej – informuje ARiMR.

– Dofinasowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok. Wysokość wsparcia wyliczano w oparciu o dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, pod uwagę brano określone stawki do hektara: 500 zł dla upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) i 250 zł w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego) – czytamy na stronie Agencji.