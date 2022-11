Do kiedy można bezpiecznie odżywiać rzepak? Jaki nawóz zastosować?  

Ze względu na trudny start rzepaku i ograniczoną ilość dostarczonych składników pokarmowych jesienią, wielu rolników zastanawia się nad ich bieżącym uzupełnieniem. Do kiedy można bezpiecznie odżywiać rzepak?

Zapytaliśmy eksperta Barbarę Chief Agronomist Yara Poland, do kiedy można bezpiecznie odżywiać rzepak i jakie składniki podać roślinom?

– Odpowiedź na to pytanie jest trudna, ponieważ jest uzależniona przede wszystkim od przebiegu pogody. Jeżeli najbliższe dni będą ciepłe, bez przymrozków, a takie są zapowiedzi synoptyków, można dokonać korekty nawożenia.

W związku z aktualnymi przepisami tzw. programu azotanowego, obowiązujące terminy nie pozwalają na korektę nawożenia azotem. Pozostałe pierwiastki, zarówno makro-, jak i mikroelementy możemy dostarczyć, a w sposób szybki i bezpieczny w formie nawożenia dolistnego.

Należy pamiętać o kilku ważnych aspektach:

Bezwzględnie powinniśmy analizować prognozę pogody. Wykonywany zabieg odżywczy musi być bezpieczny dla rośliny, dlatego nie mogą występować przymrozki, które mogą obniżyć skuteczność zabiegu odżywczego lub wpłynąć negatywnie na roślinę.

Przyjmuje się, że ostatnie odżywienie dolistne, powinno zostać wykonane około trzy tygodnie przed przewidywanym terminem zatrzymania jesiennej wegetacji, dlatego zalecany jest monitoring prognoz długoterminowych.

Jeżeli istnieje konieczność, można w tym zabiegu przeprowadzić uzupełnienia np. fosforu, ale również mikroelementów: bor, mangan, molibden, cynk. Mikroelementy biorą udział w wielu procesach zachodzących w roślinie, dlatego ich prawidłowe zbilansowanie jesienią, będzie miało wpływ na dobre przezimowanie. W przypadku rzepaku należy zwrócić uwagę na odżywianie:

borem – dawka jesienna od 150 do 300 g/ha,

manganem – dawka jesienna od 100 do 200 g/ha,

molibden – dawka jesienna około 10 g/ha.

Tegoroczne siewy rzepaku nie należały do najłatwiejszych. W wielu regionach kraju opady deszczu, występujące w drugiej połowie sierpnia, spowodowały opóźnienie siewu. Wilgotne warunki w trakcie siewu, skłoniły wielu rolników do wyboru doglebowych metod ochrony przed chwastami, co dodatkowo spowodowało na wielu plantacjach fitotoksyczne efekty i wrześniowy rozwój rzepaku był utrudniony. Ponadto wrzesień był dość chłodny. Opady deszczu rozłożyły się nierównomiernie na terenie kraju i w niektórych częściach Polski było ich zbyt dużo, w innych zbyt mało, co również przełożyło się na złą kondycję rzepaku.

Dopiero październik przyniósł wzrost temperatury, co widocznie poprawiło aktualny stan plantacji. Rzepak znajduje się na większości pól w fazie 6.–8. liścia i zostały już zastosowane zabiegi regulacyjno-fungicydowe, a także odżywcze.

Rzepak w listopadzie, przy ciepłej aurze może wzmocnić swoją kondycję i późne zabiegi odżywcze, wykonane w prawidłowych warunkach, będą wpływały pozytywnie na jego odporność na stresy abiotyczne, wskazuje Barbara Amroży z Yara Poland.

Yara w swoich rozwiązaniach dla rzepaku posiada zarówno nawozy kompleksowe zawierające niezbędne mikroelementy w wysokiej koncentracji YaraVita BRASSITREL PRO (N-69 g/l, MgO -118 g/l, CaO-125 g/l, B-60 g/l, Mn-70 g/l, Mo-4 g/l), jak i nawozy zawierające pojedynczy pierwiastek: YaraVita BORTRAC (B-150 g/l), YaraVita MANGAN F (Mn-500 g/l). Te bez dodatku azotu możemy zgodnie z przepisami podać obecnie.