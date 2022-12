Do 300 tys. zł na odtworzenie produkcji rolnej. Nabór wniosków tuż po Nowym Roku

Środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej po wystąpieniu w gospodarstwie klęsk żywiołowych lub ASF można będzie otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach kolejnego naboru wniosków, który ruszy 2 stycznia i potrwa do 29 grudnia 2023 r.

Kryteria uprawniające do starania się o przyznanie wniosków są takie same jak w obecnym naborze, który trwa do 30 grudnia 2022 r. : o dofinansowanie można się ubiegać gdy szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z dwóch poprzednich lat. Straty muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda.

Pod uwagę można wziąć również pięć lat poprzedzających rok wystąpienia szkody, jednak w tym przypadku pomija się lata o najwyższej i najniższej produkcji. Z kolei jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok. W tym przypadku strata także powinna wynosić co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Maksymalna pomoc, jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Poziom dofinasowania nie może przekroczyć jednak 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu. I tak np. jeśli zniszczona została maszyna rolnicza, można otrzymać dofinansowanie na jej odkupienie, z tym że musi to być nowa maszyna; jeśli np. huragan zniszczył sad, pieniądze powinny zostać przeznaczone na odtworzenie uszkodzonych nasadzeń.

Inaczej jest w przypadku ASF: inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

Wartość szkody musi oszacować komisja powołana przez wojewodę, a zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych.

Wnioski przyjmować będą biura powiatowe ARiMR; dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-aplikacyjne—typ-operacji-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej-w-ramach-poddzialania-wsparcie-inwestycji-w-odtwarzanie-gruntow-rolnych-i-przywracanie-potencjalu-produkcji-rolnej-zniszczonego-w-wyniku-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof-prow-2014-2021