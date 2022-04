Do 1628 zł/ha w ramach premii zalesieniowej. Szczegóły programu

Przypominamy, że do 16 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach finansowanego z PROW 2014-2020 poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. Nabór prowadzony jest za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Jak podaje ARiMR premia pielęgnacyjna to płatność przyznawana corocznie przez 5 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na których dokonano zalesienia. Jej wysokość waha się od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha i zależy m. in. od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję czy zastosowanej formy ochrony upraw leśnych przed zwierzyną. Jeśli na zalesionym terenie wykorzystano repelenty (środki odstraszające), można dodatkowo otrzymać kwotę 424 zł/ha.

Natomiast premia zalesieniowa przyznawana jest przez 12 lat, począwszy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las, a które wcześniej wykorzystywano do prowadzenia działalności rolniczej. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha.

– Beneficjentami obu premii mogą być wyłącznie rolnicy, którzy w latach 2015-2021: złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy, wykonali zalesienie oraz złożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z potwierdzeniem złożonym przez nadleśniczego. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw – informuje ARiMR.

Dokumenty można przesyłać wyłącznie elektronicznie – wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z których dotychczas korzystał rolnik ubiegający się o płatności w ramach tzw. dopłat, pozostają bez zmian.