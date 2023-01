Dno już przebite: Ceny zbóż 20.01.2023

Końcówka tygodnia przynosi nowe minima na krajowym rynku zbóż i oleistych i dalej nie widać końca spadków. Sytuacji nie poprawiają również spadki na światowych giełdach.

Obecnie zarówno popyt jak i podaż są bardzo słabe, choć kupujący przyznają, że prawdopodobnie podaż będzie się nasilać im bliżej będzie do rozpoczęcia wiosennych prac polowych. Nie wszyscy rolnicy mają wystarczające środki na wiosenne zasiewy i będą zmuszeni sprzedawać zboże aby pozyskać pieniądze.

Takie nasilenie podaży raczej nie przyczyni się do podwyżek bo już obecnie np. pszenica paszowa jest skupowana poniżej 1100 zł za tonę. Wyraźnie traci również rzepak po wypowiedziach z Niemiec o możliwości zakazania produkcji biopaliw ze zbóż i rzepaku właśnie.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1320 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1350 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1450 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 1190–1300 zł/t.

Także na stosunkowo niskich poziomach utrzymują się ceny jęczmienia paszowego, który kupowany jest poniżej 1 tys. zł /t i obecnie najniższe stawki rozpoczynają się od 950 zł/t, choć takich ofert nie jest dużo. Maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1200 zł. Na identycznych poziomach znajduje się pszenżyto, gdzie minimalną ceną jest 950 zł a maksymalną 1200 zł/t.

Nie zachwycają także ceny żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 900 do 1150 zł/t, a paszowe od 850 do 1090 zł/t.

Po wspomnianych wyżej zapowiedziach z Niemiec odnośnie biopaliw także ceny rzepaku nie rozpieszczają kupujących i pojawiają się oferty kupna nawet poniżej 2400 zł/t, choć trzeba powiedzieć, że jest ich bardzo mało. Minimalnie kupujący chcą płacić 2350 zł a maksymalnie a maksymalnie można uzyskać 2650 zł/t.

Rozczarowani mogą również być ci, którzy posiadają na sprzedaż suchą kukurydzę, gdyż ceny skupu tego gatunku rozpoczynają się od 1000 zł/t, a maksymalną ceną na chwilę obecną jest kwota 1220 zł/t.