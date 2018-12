Dni Pola w Sobiejuchach

14 czerwca na polach Zakładu Nasienno-Rolnego Sobiejuchy k/ Żnina odbyło się spotkanie polowe zorganizowane wspólnie przez firmę Innvigo oraz Danko Hodowla Roślin. W Dniach pola wzięły również udział firmy Adob, Agrolmet, Nordkalk.

To spotkanie to główna część cyklu spotkań polowych, na które INNVIGO zaprasza w czerwcu producentów rolnych z całej Polski. Chociaż firma w ubiegłym roku zadebiutowała jako organizator tego typu imprez, wydarzenie przyciągnęło wielu rolników zainteresowanych ofertą polskiego producenta środków ochrony roślin. Dni Pola to okazja, żeby poznać nowe preparaty, dowiedzieć się więcej o ich działaniu, a także w praktyce zaobserwować, jak sprawdzają się rekomendowane przez INNVIGO rozwiązania.

– INNVIGO jest firmą, która od samego początku stawia na serwis, na jakość produktów, ale również zaplecza i obsługi związanej ze sprzedażą i z całym procesem wprowadzania preparatów na rynek. Dni Pola to jeden z takich elementów – powiedział Krzysztof Golec, prezes zarządu INNVIGO, otwierając konferencję prasową podczas spotkania w Sobiejuchach. – Stawiamy na jakość, stawiamy na chemię, w tym także na chemię między ludźmi, bo emocje i relacje są w biznesie bardzo istotne. Chodzi o to, żeby ludzie komunikowali się, rozmawiali bezpośrednio, wymieniali doświadczenia. Taka idea przyświeca Dniom Pola: żeby dotknąć, zobaczyć, sprawdzić, jak produkty, które są dobrze skomponowane, sprawdzają się w korzystnych czy mniej korzystnych warunkach polowych.

Preparaty, które były prezentowane na Dniach Pola w Sobiejuchach, to między innymi:

regulatory – Regullo 500 EC, Mepik 300 SL, Korekt 510 SL; herbicydy do jesiennej ochrony zbóż – Cevino 500 SC, Adiunkt 500 SC, Arubis 50 SG; herbicydy do rzepaku ozimego – Metax 500 SC, Efector 360 CS, Baristo 500 SC, Zorro 300 SL, Major 300 SL; fungicydy – Atropos 500 EC, Makler 250 SE, Harcer 425 EC oraz Kier 450 SC.

Warto dodać, że Harcer i Kier to unikalne fungicydy kilkuskładnikowe, stanowiące nowość w portfolio INNVIGO. – Weszliśmy w nową erę preparatów wieloskładnikowych. To segment produktów innowacyjnych pod względem kompozycji i efektów, które te produkty dają – mówił Krzysztof Golec.

Wśród środków ostatnio zarejestrowanych przez INNVIGO znalazł się ponadto herbicyd do stosowania w burakach cukrowych Solider oraz herbicyd przeznaczony do kukurydzy Henik Extra 040 OD. Do oferty dołączyła także zaprawa Madron 50 FS – bardzo skuteczny produkt do zwalczania chorób, przede wszystkim z rodzaju fusarium, w materiale siewnym zbóż.

Obecnie w ofercie INNVIGO znajduje się prawie czterdzieści preparatów, a portfolio produktowe wciąż się powiększa. Liczba ta jest imponująca – szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że chodzi o producenta, który istnieje na polskim rynku zaledwie trzy i pół roku, a rozpoczynając działalność, oferował sześć preparatów. – Dynamika jest niesamowita, jeżeli chodzi o rejestrację substancji aktywnych. Teraz firma stawia na preparaty wieloskładnikowe i budowanie pełnych technologii – podkreślał Marcin Bystroński, menedżer ds. upraw rolniczych, który w grudniu 2017 r. dołączył do zespołu INNVIGO.

Wspominał on również o planowanych na przyszły rok rejestracjach w uprawie kukurydzy. Oprócz rimsulfuronu i nikosulfuronu, które stanowią podstawę ochrony herbicydowej dla tej uprawy, w ofercie INNVIGO znajdą się wieloskładnikowe preparaty doglebowe oraz wieloskładnikowe preparaty nalistne do stosowania powschodowego. Kolejny obszar działań firmy stanowią rozszerzenia rejestracji wprowadzonych już na rynek produktów – m.in. regulatora Mepik 300 SL i insektycydu Los Ovados 200 SE.

To jednak nie koniec nowości, jakie INNVIGO wprowadza na ten sezon. Już wkrótce do dystrybucji w całym kraju trafią specjalne zestawy herbicydowe, które łączą wysoką skuteczność i korzystną cenę, zgodnie z dewizą, że „Dobre rozwiązania nie muszą być drogie”. Firma przygotowuje dla rolników również inne promocje, obejmujące preparaty do stosowania jesiennego w rzepaku, herbicydy zbożowe oraz zaprawy.

– Mając wyjątkowo szeroką ofertę herbicydów do stosowania w rzepaku, INNVIGO przygotowało w tym roku cztery pakiety do zabiegów przedwschodowych, powschodowych oraz sekwencyjnych – zapowiedział Marcin Bystroński – Każde pole jest inne, każde ma inne potrzeby, jeśli chodzi o dobór substancji aktywnych. Jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby nawet na najtrudniejszych polach. Oczywiście poza tym, że takie rozwiązania są skuteczne, muszą być ekonomiczne – i to gwarantuje INNVIGO w pakietach herbicydowych Zorro i Spółka, dostępnych na rynku już latem 2018 roku.

Oferta DANKO

DANKO zaprezentowało bardzo bogatą ofertę swoich odmian – 34 odmiany zbóż ozimych, 33 odmian zbóż jarych oraz 13 odmian roślin bobowatych.

Można było zobaczyć najnowsze rejestracje firmy oraz odmiany już dostępne dla rolników.

W gatunku pszenicy ozimej na uwagę zasługują nowości o bardzo wysokim poziomie plonowania i rewelacyjnych parametrach jakościowych ziarna – najnowsze COMANDOR (E/A) i BOSPORUS (A/B) i a także SIKORKA (B/C), pszenica do wszechstronnego wykorzystania; jest również znana z wysokich plonów TYTANIKA (Złoty Medal MTP Polagra 2018), odmiana chlebowa A/B, z powodzeniem radząca sobie na słabszych stanowiskach a także ALEXANDER (A/B) polecana do średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy oraz HONDIA (E/A) –nr 1 w plenności przy opóźnionych siewach i nr 1 w sprzedaży w Polsce w 2017 r. oraz wypróbowane odmiany z grupy A/B: MEMORY o rewelacyjnym potencjale plonowania, bardzo dobrej sztywności i zdolności krzewienia i DESAMO (A/B) – szczególnie przydatne do intensywnej technologii uprawy na glebach średniej jakości i dobrych a także ARKADIĘ (E/A), NR 1 w Polsce w reprodukcji nasiennej w latach 2014-2017– najchętniej kupowana pszenica w Polsce. W kolekcji zaprezentowane zostały również dobrze znane rolnikom, JANTARKA, OSTROGA i MEWA.

Z pośród 18 zaprezentowanych odmian pszenżyta ozimego najwięcej uwagi poświęcono prezentacji najnowszym odmianom pszenżyta zarejestrowanym w 2018 roku – BELCANTO o tradycyjnym , bardzo dobrej odporności na choroby i wysokiej zimotrwałości (5,5 w skali 90) a także najwyższej odporności na porastanie ziarna w kłosie, znajdziemy tu również PORTO (krótkosłome) (Złoty Medal MTP Polagra 2018), o bardzo dobrych właściwościach adaptacyjnych do różnych warunków klimatyczno – glebowych wysoko plonujące na terenie Polski i Niemiec; ORINOKO (krótkosłome), o rewelacyjnej zdrowotności, wyjątkowej zimotrwałości i odporności na porastanie ziarna w kłosie oraz AVOKADO o tradycyjnej długości słomy i bardzo dobrej odporności na porastanie, a także pszenżyto o bardzo wysokiej plenności– KASYNO. Pozostałe to TRAPERO – nr 1 w żywieniu zwierząt, krótkosłoma odmiana ROTONDO o nadzwyczajnej krzewistości będąca nr 1 w reprodukcji nasiennej w 2016 i 2017 roku. Pozostałe to charakteryzujące się wysoką zimotrwałości odmiany SALTO, PALERMO; o krótkiej, sztywnej słomie – SILVERADO; idealne na słabe gleby, bardzo wczesna odmiana MAESTOZO. Warto się zatrzymać i skorzystać z możliwości porównania pozostałych odmian pszenżyta hodowli DANKO, jak najpopularniejsze o tradycyjnej słomie FREDRO, czy krótkosłome GRINGO i GRENADO.

Kolekcję jęczmienia ozimego otwiera najnowsza, dwurzędowa odmiana CONCORDIA, charakteryzująca się rekordowym plonowaniem w średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy, wysoką zawartością białka i wysoką mrozoodpornością, kolejna odmiana to ANJA- wielorzędowa o bardzo dobrej sztywności i wysokiej odporności na choroby oraz nowa RUBINESSE – ogólnoużytkowa odmiana o super odporności na choroby. Następne odmiany w kolekcji to znane już QUADRIGA – wielorzędowa, przydatna do intensywnej technologii uprawy, o podwyższonej odporności na zakwaszenie gleby; ZENEK –wczesny i zimotrwały oraz dwurzędowa GLORIA, odmiana uniwersalna, zarówno przydatna na dobre jak i gorsze stanowiska.

Zboża jare reprezentowane są przez 33 odmiany w 4 gatunkach. Najnowsze rejestracje to pszenica jara, jakościowa TELIMENA i TONIKA obie o bardzo dobrej plenności oraz GOPLANA, MANDARYNA, STRUNA, ARABELLA,KATODA i BRAWURA; owies żółtoziarnisty ROMULUS i ARKAN, pszenżyto jare MAMUT, SOPOT, PUZON i MAZUR oraz kolekcja jęczmienia jarego w postaci, najnowszych LAUREATE, AIRWAY, ALLIANZ oraz PAUSTIAN, SOLIST, MELIUS: ARGENTO, PENGUIN, AVALON. Z oferty roślin strączkowych prezentowane są odmiany grochu siewnego z najnowszą odmianą TYTUS, a także ARVENA (Złoty Medal MTP Polagra 2018), TARCHALSKA, BATUTA, czy peluszka HUBAL o podwyższonej zawartości białka, jedna odmiana bobiku – BOBAS, oraz wyki – najnowsza GRETA oraz JAGA i INA. Znalazły się tu również cztery odmiany soi – VIOLA, ORESSA, PETRINA i ERICA.

Opr.: Anna Arabska