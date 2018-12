Dni Pola PROCAM w Stanowie

21 czerwca firma PROCAM zorganizowała w gospodarstwie AGRO Stanowo w miejscowości Stanowo (pomorskie) ostatnie spotkanie w tym roku z cyklu Dni Pola.

Prezentowane były odmiany zbóż i rzepaku. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zarejestrowano ponad tysiąc uczestników.

Ogólną informację na temat warunków agrometeorologicznych, jakie panowały w okresie siewów rzepaku i pszenic jesienią 2017 roku przedstawił dr Dariusz Wyczling.

Od 1 lipca do końca 2017 roku suma opadów w rejonie gospodarstwa AGRO Stanowo wyniosła 600 mm, a przez cały rok 900 mm. Z tego względu siewy ozimin tj. rzepaku i pszenicy odbywały się przy bardzo dużej wilgotności gleby w skrajnie niekorzystnych warunkach, co doprowadziło do nierównomiernych, słabych wschodów, słabo wykształconego systemu korzeniowego i powstania wymoklisk.

Zasiewy rzepaku w tym rejonie na skutek trudności z siewem spadły o 30% w porównaniu do roku poprzedniego.

W gospodarstwie z 200 ha zasianego rzepaku, 70 ha zostało zaoranych ze względu na wymokliska. Również na części poletek demonstracyjnych straty w zasiewach rzepaku na skutek wymakania były tak duże, że podjęto decyzję o ich likwidacji (zaoraniu). W tej sytuacji zrezygnowano z prezentacji polowej koncentrując się na opisie odmian przygotowanych przez hodowców odmian z wykorzystaniem doświadczenia firmy PROCAM.

Na tablicach informacyjnych przy poletkach zaprezentowano zdjęcia wykonane z drona ukazujące stan zasiewów rzepaków i pszenicy w dniach 17.10.2017 r., 07.12.2017 r. oraz wiosną w dniach 04.04.2018 r. i 18.04.2018 r.

Oto krótka charakterystyka niektórych odmian będących w ofercie firmy:

– rzepaki mieszańcowe (heterozyjne)

Hamilton – odmiana numer 1 w doświadczeniach porejestrowych COBORU w 2017, dedykowana na bardzo dobre stanowiska, średniowczesna, posiadająca gen RLM 7, o dużej odporności na czerń krzyżowych i dużej biomasie roślin.

odmiana numer 1 w doświadczeniach porejestrowych COBORU w 2017, dedykowana na bardzo dobre stanowiska, średniowczesna, posiadająca gen RLM 7, o dużej odporności na czerń krzyżowych i dużej biomasie roślin. Alexander – odmiana na wszystkie stanowiska glebowe,o dobrym wigorze i wysokiej zimotrwałości, z genem odporności na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM 7), odporna na osypywanie.

odmiana na wszystkie stanowiska glebowe,o dobrym wigorze i wysokiej zimotrwałości, z genem odporności na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM 7), odporna na osypywanie. Abakus – odmiana średniowczesna o wysokiej odporności na choroby i stabilnych plonach, standard jeśli chodzi o wysoką zimotrwałość.

odmiana średniowczesna o wysokiej odporności na choroby i stabilnych plonach, standard jeśli chodzi o wysoką zimotrwałość. DK Exodus – wysoki potencjał plonowania, dobry wigor jesienny, bardzo dobra zimotrwałość i regeneracja po zimie, genetyczna odporność na pękanie łuszczyn, przeznaczona do późnych zasiewów.

wysoki potencjał plonowania, dobry wigor jesienny, bardzo dobra zimotrwałość i regeneracja po zimie, genetyczna odporność na pękanie łuszczyn, przeznaczona do późnych zasiewów. LG Augusta – odmiana bez większych wymagań glebowych, odporna na kiłę kapustnych i pękanie łuszczyn oraz phomę, o bardzo dobrej zimotrwałości i stabilnych plonach.

– rzepaki liniowe (populacyjne)

Mandril – rośliny niskie, na przeciętne stanowiska, termin siewu optymalny lub lekko opóźniony, zawartość tłuszczu ponad 48%, niska zawartość glukozynolanów.

rośliny niskie, na przeciętne stanowiska, termin siewu optymalny lub lekko opóźniony, zawartość tłuszczu ponad 48%, niska zawartość glukozynolanów. Arabella – zarejestrowana w 2018, do wczesnych siewów, pierwsza odmiana liniowa z genem RLM-7, tolerancyjna na wertycyliozę (istotne, gdy siejemy często rzepak).

Warunki do siewu pszenic ozimych były również bardzo trudne z uwagi na opady deszczu i utrzymującą się długo dużą wilgotność gleby. Rozważano siew pszenicy jarej, jednak pozytywna decyzja dr. Dariusza Wyczlinga była podyktowana chęcią organizacji dni pola w 2018 roku z pokazem odmian ozimych.

Wszystkie odmiany pszenic ozimych na poletkach demonstracyjnych zostały wysiane 17.10.2017 r. w ilości 400 nasion/m2. Siew był wykonany w ekstremalnych warunkach glebowych.

Zastosowano jednakową agrotechnikę firmy PROCAM, aby stworzyć jednakowe warunki do porównania dla wszystkich odmian. Szczegóły technologii były przedstawione na tablicy informacyjnej przy poletkach i można się było z nimi zapoznać. Dariusz Wyczling zaprezentował na polu następujące odmiany pszenicy ozimej:

Odmiana testowa – widać już dobrze wykształcone ziarno, odmiana wczesna, nazwa tej odmiany jest ieszcze zakodowana, aktualnie jeszcze w badaniach COBORU.

Faustus – bardzo wczesna odmiana o wysokiej zdrowotności, posiada dużą tolerancję na suszę, polecana na wszystkie stanowiska glebowe, wysoka jakość wypiekowa ziarna.

Fakir- w doborze od 2013 roku, mrozoodporność- 4,5, wczesna, duża odporność na rdzę żółtą , brunatną, mączniaka, polecana do późnych siewów i w monokulturze, znosi niedobory wody, polecana na gleby mozaikowe, wierna w plonowaniu.

Emilio – wczesna odmiana na średnie i suche stanowiska, o mrozoodporności na poziomie-5, bardzo dobrej odporności na choroby, grube ziarno, stabilna w plonowaniu, odmiana oścista.

wczesna odmiana na średnie i suche stanowiska, o mrozoodporności na poziomie-5, bardzo dobrej odporności na choroby, grube ziarno, stabilna w plonowaniu, odmiana oścista. Findus – wysoki plon,odmiana na gleby średnie i mozaikowe, dobrze sprawdzająca się w warunkach stresowych, o bardzo wysokiej mrozoodporności na poziomie – 6 (mrozoodporność Arkadii i Ostrogi) i niskiej podatności na rdzę żółtą oraz mączniaka właściwego, dobrze się krzewi (zalecany mniejszy wysiew).

Gustav – mrozoodporność na poziomie-5,duża odporność na rdzę, mączniaka i DTR,mocno się krzewi, lubi niższą normę wysiewu, bardzo dobrze sobie radzi na glebach mozaikowych.

mrozoodporność na poziomie-5,duża odporność na rdzę, mączniaka i DTR,mocno się krzewi, lubi niższą normę wysiewu, bardzo dobrze sobie radzi na glebach mozaikowych. Pankratz- odmiana na mocne stanowiska do intensywnej uprawy, bardzo wysoki plon, krótka słoma, odporna na rdzę brunatną , mrozoodporność- 4, klasa jakościowa A.

Nadmiar wody w okresie jesiennym oraz susza i upały w maju i czerwcu stworzyły dosyć trudne warunki dla rozwoju pszenicy. Zwiedzający mogli więc porównać reakcję poszczególnych odmian na warunki stresowe i wyciągnąć wnioski przy wyborze odmian do przyszłych zasiewów.

W dalszej części swoje oferty produktowe zaprezentowały firmy biorące udział w pokazie.

ICB Pharma polecała środek Biopolin – stosowany w rzepaku, sadach, jagodnikach, facelii, gryce, w celu lepszego zapylenia kwiatów i poprawy efektywności produkcji, np. w rzepaku średni wzrost plonu to około 200 kg/ha. Zwiększa się też ilość uzyskanego miodu.

Waldemar Bajek, przedstawiciel firmy FCA Fertilisants proponował nawozy posypowe organicznego pochodzenia na bazie melasy buraka cukrowego i kurzego obornika, takie jak: Prosan PK, Prosan NS i Microsol BTC. Na przyszły sezon Prosan NS będzie zmodyfikowany o specyficzne mikroorganizmy dla każdego gatunku ograniczające choroby w rzepaku, zbożach i kukurydzy. Do szybkiego rozkładu słomy o działaniu fitosanitarnym dedykowany jest preparat mikrobiologiczny – Myco Cell.

Korzyści ze stosowania zaawansowanego, wielofunkcyjnego adjuwanta Isotak Max prezentowała firma SDP.

Całą gamę nawozów dolistnych zaprezentowała firma ADOB, w tym PROleaf MAX, PROCHELAT MAX+, PROleaf MAX i inne.

Firma Bio- Gen polecała biologiczny preparat do przyśpieszenia rozkładu resztek pożniwnych – Biogen Rewital PRO+, stymulator wzrostu – Improver oraz preparat do ograniczania porażenia śmietką kapuścianą w rzepaku – Delia Stop, a także preparat do ograniczania porażenia omacnicą prosowianką w kukurydzy – Ostrinia Stop.

Swoje oferty prezentowały również firmy: ADAMA, BASF, Limagrain, Ciech-Sarzyna, Belchim, Timac Agro Polska, Nordkalk, Fosfan, Syngenta, Compo Expert, HZ zamarte, Hurtownia BHP MEGA, DLF.

Na zakończenie części polowej odbył się pokaz orki przygotowany przez dostawcę maszyn firmę Raitech.

Atrakcją sportową był występ byłego brazylijskiego siatkarza, mistrza olimpijskiego oraz mistrza świata,Gilberto Amauri de Godoy Filho, znanego jako ,,Giba’’, z którym zagrał zespół siatkarek z Technikum Leśnego w Tucholi. Równolegle odbył się mini turniej piłkarzy z rocznika 2008.

Wojciech Suwara