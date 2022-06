Dni Pola Poznańskiej Hodowli Roślin i Innvigo. Co nowego w ochronie roślin [video]

W Nagradowicach koło Poznania odbyły się Dni Pola zorganizowane przez Poznańską Hodowlą Roślin wspólnie z Innvigo. Podczas spotkania rolnicy mieli okazję zobaczyć w praktyce efekty stosowania preparatów i technologii ochrony na poletkach odmianowych PHR. O to, czego nowego możemy spodziewać się w propozycjach technologii ochrony zapytaliśmy Krzysztofa Golca, prezesa Innvigo.

Firma Innvigo we współpracy z Poznańską Hodowlą Roślin zaprosiła klientów, dystrybutorów i doradców na Dni Pola, które miały miejsce 9.06.br. w podpoznańskich Nagradowicach. To jedna z imprez w ramach odbywającego się w całej Polsce cyklu spotkań polowych Innvigo. Na poletkach demonstracyjnych zaprezentowano: 20 odmian zbóż, 26 odmian roślin strączkowych oraz facelię i gorczycę pochodzących z Poznańskiej Hodowli Roślin chronionych środkami z oferty Innvigo.

Już we wcześniejszych latach w Poznańskiej Hodowli Roślin używane były technologie od Innvigo, a dotychczasowe owocne efekty stosowanej ochrony doprowadziły do decyzji o przygotowaniu wydarzenia o ogólnopolskim zasięgu, podczas którego dwie duże polskie firmy, wiodące w swoich segmentach rynku, wspólnie zaprezentowały ofertę wybranych odmian oraz polecanych rozwiązań do ich ochrony.