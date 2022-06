Dni Pola Agro Trade 2022: Nowoczesne nawozy i premiera nowego sprzętu [video]

W Duninowie koło Ustki w gospodarstwie Agrodan, gospodarującym na areale 800 ha, 22 czerwca po raz pierwszy odbyły się Dni Pola zorganizowane przez Grupę Agro Trade. W programie można było zobaczyć między innymi demonstracje nowoczesnego sprzętu Agro Bag, rolnicy mogli na własne oczy zapoznać się z rezultatami doświadczeń prowadzonych w gospodarstwie z wykorzystaniem nawozów PROFIT i porozmawiać z zarządcą gospodarstwa panem Tomaszem Godziebą.

Agro Trade Sp. z o.o. powstało w 2010 roku, a od 2011 roku firma wprowadziła do sprzedaży wapna nawozowe Profitkalk. 4 lata później Agro Trade zarejestrowało pierwszy środek na bazie popiołu z biomasy, który otrzymał handlową nazwę Profit pk. W latach 2016 -2021 firma prowadziła szereg doświadczeń i prac rozwojowych wspólnie z katedrą Agroinżynierii ZUT w Szczecinie. Obecnie firma z sukcesem sprzedaje między innymi nawozy PROFIT, a jej spółka partnerska Agro Bag Sp. z o.o. obecnie wprowadza na rynek swoje nowoczesne urządzenia to bezpiecznego rozładunku Big Bagów.

Agro Bag to bezpieczne i proste w obsłudze narzędzie dla rolnika, które ułatwiają rozładunek Big-Bagów. Może odbywać się bezpośrednio z kabiny ciągnika. System odciąża rolnika zmniejszając obciążenie fizyczne, a także minimalizuje ryzyko związane z wdychaniem pyłu nawozowego podczas napełniania rozsiewacza nawozów. Film demonstrujący możliwości Agro Bag można zobaczyć tutaj:

Nawozy PROFIT są oparte na popiele ze spalania biomasy (drewna, słomy) i gipsie siarczanie-wapna (SULFOProfit). Preparat zawiera wysokie zawartości składników pokarmowych jak PROFIT M6 – K 2 O -5%, CaO -16%, SO 3 – 6%, P 2 O 5 – 1,5%, oraz MgO-1,5%. Nawóz bardzo łatwo się aplikuje, bardzo dobrze poprawia strukturę gleby, posiada właściwości wapnujące, a zawartość metali ciężkich jest na niskim poziomie. Nawozy Profit wykazują swoje działanie w glebie nawet do dwóch lat.

– Popioły z biomasy stanowią najcenniejszy nawóz mineralny, stosowany już w czasach prehistorycznych przez pierwszych rolników. Popiół z biomasy zawiera składniki pokarmowe, które roślina pobrała w trakcie swojego rozwoju z gleby. Nawozy PROFIT stanowią tańszą alternatywę w obliczu rosnących cen nawozów mineralnych – powiedział dr Krzysztof Kuglarz, przedstawiciel firmy Agro Trade trakcie prezentacji zorganizowanej dla rolników podczas Dni Pola.

Gips syntetyczny, który również jest sprzedawany przez firmę Agro Trade, stanowi dobre źródło siarki i wapnia. Dostarcza siarkę (około 36% SO 3 ) oraz wapń (około 25% CaO). Gips syntetyczny nie zakwasza gleby w przeciwieństwie do innych nawozów siarkowych, poprawia on strukturę przyczyniając się do tworzenia gruzełków i rozluźnienia gleby, a także przyczynia się do lepszego wykorzystania azotu i przyrostu plonu nawet od kilku do kilkunastu procent w zależności od uprawianej rośliny.

Zdolność produkcyjna zakładu to 300 tys. ton roczne. Ze względu na dużą konkurencję na rynku popiołów w krajach Europy Agro Trade wykorzystuje tylko część swoich zdolności produkcyjnych. Firma prowadzi na swoich polach szereg doświadczeń wraz z Katedrą Agroinżynierii ZUT w Szczecinie, które potwierdzają skuteczność nawozów Profit oraz gipsu syntetycznego.

Wpływ nawozu PROFIT na właściwości gleby

Podczas spotkania przedstawiono wyniki zaobserwowanych własnych doświadczeń. Jak stwierdzono, nawożenie nawozem Profit miało silny wpływ na zasobność gleby w potas w pierwszym roku po zastosowaniu. W 2 roku wpływ był nadal widoczny, ale zasobność gleby w potas uległa znacznemu obniżeniu najprawdopodobniej na skutek wymywania oraz wynoszenia potasu z plonem roślin. Zaskakująco w 3 roku od aplikacji zasobność gleby w potas nieznacznie wzrosła, mógł to być wynik mobilizacji form potasu, które wcześniej były nierozpuszczalne.

Jak zanotowano, zasobność gleby w magnez wzrosła na skutek nawożenia nawozem PROFIT w pierwszym roku po zastosowaniu. W następnym roku zasobność uległa obniżeniu najprawdopodobniej na skutek wymywania i wynoszenia magnezu wraz z plonem roślin. Podobnie jak w przypadku potasu w 3 roku od zastosowania zasobność gleby w magnez wzrosła jednak nie wykazała korelacji w stosunku do dawki nawozu PROFIT.

W pierwszym roku trwania doświadczenia na skutek zastosowania nawozu PROFIT wzrosła także zasobność gleby w fosfor. Jednak w drugim roku efekt ten był widoczny tylko na poletkach, gdzie zastosowano najwyższą dawkę nawozu.

Zaobserwowano również utrzymujący się przez 3 lata trwania doświadczenia wpływ nawożenia nawozami profit na podwyższenie pH gleby.

Nawożenie czystym popiołem oraz nawozem PROFIT powstałym przy udziale popiołów z biomasy i gipsu wpływało także pozytywnie na właściwości fizyczne gleby takie jak struktura gleby, gęstość objętościowa gleby (korzystniejsze warunki wodno-powietrzne w glebie), zmniejszenie zwięzłości gleby (łatwiejsza penetracja gleby przez korzenie roślin) i jej oporu ścinania (mniejsze nakłady paliwa podczas orki, czy kultywatorowania), podniesienie polowej pojemności wodnej (zdolność do retencjonowania większej ilości wody), poprawa odporności gleby na ugniatanie (mniejszy wpływ nacisku kół sprzętu uprawowego).

Obecnie firma Agro Trade prowadzi nowe doświadczenia, które zaplanowała na lata 2022 – 2025. Doświadczeniu poddane zostaną dwie rośliny tj. jęczmień i pszenica, w których będą testowane 3 produkty nawozowe:

SulfoPROFIT (gips)

PROFIT M7 (mieszanka popiołu z drewna i słomy)

MROFIT M5 (mieszanka popiołu z gipsem)

Nawożenie będzie przebiegało na 4 poziomach: kontroli (0t/ha), 4t/ha, 8t/ha i 12t/ha.

W prowadzeniu doświadczeń polowych oraz w zagadnieniach związanych z opracowaniem nowych produktów zaangażowana jest katedra Agroinżynierii (dawniej Agronomii) ZUT (dawnej Akademii Rolniczej) w Szczecinie, na czele z Prof. dr. hab. Sławomirem Stankowskim.

Wyniki doświadczenia przedstawimy jak tylko będą one dostępne.