Dni Otwarte John Deere Wiosna 2024 pod znakiem nowych technologii

Dni Otwarte John Deere Wiosna 2024 odbędą się u wybranych autoryzowanych dealerów marki na przestrzeni maja-lipca bieżącego roku. Uczestnicy tegorocznych prelekcji i warsztatów poznają nowe, skuteczne technologie i ich praktyczne zastosowanie.

Dni Otwarte autoryzowanych dealerów marki John Deere to idealna okazja do poznania najnowszych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, przyjrzenia się maszynom od wewnątrz oraz wymiany poglądów z ekspertami i pasjonatami rolnictwa. Wiosną 2024 podczas cyklu spotkań „Technologia – jakie to proste” skupimy się na praktycznym podejściu do nowych technologii, ich zastosowaniu i użyteczności w rolnictwie. Czego jeszcze mogą spodziewać się uczestnicy Dni Otwartych?

Użyteczność i wyższa efektywność – technologie w rolnictwie precyzyjnym

Podczas tegorocznych spotkań doświadczeni eksperci zadbają nie tylko o zaznajomienie Uczestników z podstawami rolnictwa precyzyjnego, ale również o zgłębienie najnowocześniejszych rozwiązań. Bliżej przyjrzymy się Data Sync Setup, które poprzez synchronizację danych w czasie rzeczywistym, pozwala zaoszczędzić czas, zwiększyć precyzję oraz efektywność pracy, a także uniknąć kosztownych błędów na polu. W trakcie warsztatów Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wartościowe umiejętności z dwóch kluczowych obszarów w rolnictwie precyzyjnym – zarządzaniu polami , czyli tworzeniu granic pola, ścieżek naprowadzania i znaczników, a także tworzeniu map aplikacyjnych z Operations Center i poprzez inne systemy.

– Korzystanie z map aplikacyjnych pozwala indywidulnie podejść do różnych obszarów tego samego pola, poprzez precyzyjne określenie odpowiednich dawek wysiewu, nawożenia lub środków ochrony roślin właściwych dla każdej strefy pola biorąc pod uwagę poziom jej produktywności. Takie podejście pozwala zarówno zaoszczędzić stosowane produkty jak i zwiększyć wydajność plonów poprzez maksymalizację wykorzystania potencjału zróżnicowanego pola. – mówi Piotr Ziemecki z John Deere Polska.

Wysoka jakość ochrony roślin dzięki dokładnym opryskom

Kompaktowe maszyny serii M700(i), opryskiwacze zaczepiane klasy premium z serii R700i, model M900(i)

czy seria R900i łącząca wysoką dokładność aplikacji z technologiami rolnictwa precyzyjnego? Podczas Dni Otwartych przyjrzymy się każdemu z nich oraz ich dopasowaniu do potrzeb konkretnych gospodarstw. Podczas warsztatów skupimy się natomiast na praktycznych aspektach codziennej obsługi, w tym: aktywnej pauzie i prawidłowym rozcieńczaniu środków ochrony roślin.

Więcej technologii, więcej możliwości

Jakich zmian możemy się spodziewać w szeroko docenianym modelu ciągnika 6R250? Co się składa na sprawność tej maszyny? Eksperci John Deere omówią szczegółowe różnice pomiędzy modelami z lat 2023 i 2024, wskazując na najbardziej nowoczesne, skuteczne rozwiązania, które warto zastosować w swoim gospodarstwie.

Duże ciągniki z serii 7R to jedna z najbardziej luksusowych przestrzeni spotykanych na polach. Uczestnicy Dni Otwartych dowiedzą się, jakie zmiany zastosowano w tych niezwykle komfortowych i potężnych maszynach. Przyjrzymy się także nowej opcji klasy premium.

– Reaktywny układ kierowniczy pozwala na jeszcze wygodniejsze i bardziej precyzyjne utrzymanie toru jazdy, komfortowe wchodzenie w zakręty oraz poruszanie się na rondach i klasycznych skrzyżowaniach na drogach publicznych. Dzięki temu rozwiązaniu, dostępnemu teraz we wszystkich ciągnikach serii 7, poprowadzimy ciągnik na podobieństwo samochodu osobowego – wyjaśnia Szymon Kaczmarek John Deere Polska.

Więcej na temat dni otwartych firmy John Deere można dowiedzieć się u jej dealerów.

Źródło: Jaohn Deere