Dni Otwarte John Deere 2022: Premiera ciągników 6R i możliwość poznania nowych technologii

Dni Otwarte John Deere odbędą się w aż 16 lokalizacjach w całej Polsce. Tegoroczne Dni Otwarte będą swojego rodzaju premierą ciągnika 6R w Polsce. Wydarzenie jest okazją dla szerokiej publiczności, żeby zobaczyć z bliska nową serię, lepiej poznać możliwości maszyn John Deere’a i porozmawiać z ekspertami.

Przed nami cykl intensywnych spotkań z dealerami i przedstawicielami marki John Deere. Dni Otwarte to doskonała okazja, żeby zobaczyć z bliska najnowszy sprzęt, odkryć jego możliwości, zadać pytania ekspertom, ale też wygrać atrakcyjne nagrody w konkursie Quiz Operations Center. Jakie nowości zobaczymy w tym roku?

Ciągnik 6R – niezawodność, nowoczesna technologia

Cieszy się opinią najbardziej wielozadaniowego ciągnika na rynku – wydajny, mocny, a przy tym precyzyjny i intuicyjny w obsłudze. Co się składa na sprawność tej maszyny? Jej dopracowany układ inteligentnego zarządzania mocą zapewnia do 40 KM dodatkowej mocy w pracach transportowych, wykorzystujących WOM i – tu nowość – zastosowaniach hydraulicznych. Dodatkowo 6R można doposażyć w ładowacz czołowy, który może być wyposażony w tak zwany pakiet technologiczny.

Tego typu pakiet zawiera między innymi funkcję poziomowania horyzontalnego ułatwiającego przewóz materiałów płynnych, funkcję powrotu do pozycji usprawniającą powtarzalność pracy, czy też funkcję dynamicznego ważenia, która daje nowe możliwości precyzyjnego załadunku i zbierania informacji na temat zebranego plonu. Ciągniki John Deere 6R są w ścisłej czołówce światowego sprzętu do zadań transportowych, a w stosunku do innych maszyn w swojej klasie wyróżniają się najniższym poziomem zużycia paliwa wg testów DLG-Transport-PowerMix-Test 2.0.

– Ciągniki powinny być projektowane również z myślą o operatorach. John Deere wykorzystał nowoczesne rozwiązania, żeby maksymalnie zwiększyć komfort pracy. Kabina w serii 6R jest przestronna (3,33 m³), ergonomiczna i wyjątkowo wyciszona. Nasi klienci od razu zauważyli też, że sterowanie maszyną i opanowanie całej skali mocy to czysta przyjemność. A wynika to z dwóch rewolucyjnych zmian. Po pierwsze, 6R jest wyposażony w nowy joystick CommandPRO z 11 konfigurowanymi przyciskami. Po drugie, dostępne jest w nim rozwiązanie AutoSetup, które skraca czas konfiguracji w terenie o 50%. Zadania zaplanowane w Operations Center automatycznie pojawiają się na wyświetlaczu 4. generacji, gdy maszyna wjeżdża na pole – wystarczy jedno kliknięcie, żeby zatwierdzić szczegóły i możemy rozpoczynać pracę . Nowa seria zaprojektowana została z myślą o jeszcze lepszym dopasowaniu do potrzeb klientów. Przykład to nowa seria 6R150, czyli ciągnik 4-cylindrowy do gospodarstw hodowlanych o jeszcze większych możliwościach dzięki mocy 177 KM lub również model 6R185, kolejny lider transportu. Warto zauważyć, że klient może wybrać wariant maszyny w zależności od wykonywanych prac – komentuje Szymon Kaczmarek, specjalista ds. produktu John Deere Polska.

Opryskiwacz R900 – dostosowany do potrzeb

W trakcie Dni Otwartych zobaczymy też opryskiwacz, który świetnie sprawdza się przy uprawach rzędowych i gwarantuje optymalne dawkowanie środków ochrony roślin.

– Pracę R900 możemy opisać w trzech słowach: wydajna, komfortowa, precyzyjna. Co możemy dostosować w tym opryskiwaczu? Rozmiar zbiornika (od 4400 do 7500 L), , szerokość belki (od 24 do 40 m), sterowanie dyszami (mogą być rozstawione co 25 cm). Mamy pełną kontrolę nad procesem opryskiwania. Możemy zachować nawet drobną wielkość kropli i zminimalizować znoszenie oraz bez uszczerbku opryskiwać teren punktowo. Dzięki całej optymalizacji oszczędzamy nawet 5% na zakupie środków ochrony roślin – mówi Karol Zgierski, specjalista ds. produktu John Deere Polska.

Ze sterowanego elektronicznie systemu w R900 wydobędziemy cały potencjał, jeśli użyjemy go w połączeniu z PowrSpray™. Jak działa ten mechanizm?

– PowerSpray™ to 2-obwodowy system zapewniający szybsze napełnianie, intensywne mieszanie oraz skuteczne płukanie. System błyskawicznie reaguje na zmiany prędkości opryskiwacza lub sekcji, więc w terenie nie mamy już kłopotów ze zbyt obfitymi lub małymi dawkami – tłumaczy Zgierski.

Rolnictwo precyzyjne i Operations Center, czyli gospodarstwo przyszłości

Wydarzenie John Deere’a to dobry moment, żeby dowiedzieć się więcej o rolnictwie precyzyjnym: jakie rozwiązania będą dla nas najlepsze? Co zyskamy? Od czego zacząć? Gospodarowanie wspomagane komputerowo jest przyszłością sektora rolniczego na całym świecie. Zintegrowane systemy czujników dostarczają nam cennych informacji o kondycji naszego gospodarstwa (m.in. pokazują stan techniczny maszyn, pozwalają kontrolować materiał siewny, środki ochrony roślin, koszty nawozów). To z kolei ułatwia podjęcie właściwych decyzji w odpowiednim momencie i ustalenie wytycznych na przyszłość. Klienci John Deere’a mogą zarządzać gospodarstwem w Operations Center.

– To platforma umożliwiająca zbieranie i wizualizację kompletnych informacji agronomicznych oraz powiadomień na temat maszyn. Ponadto umożliwia stały kontakt z dealerem John Deere’a, usługodawcą czy innym zaufanym partnerem. Mamy zatem w jednym miejscu wygodny dostęp do wszystkich niezbędnych danych – wyjaśnia Bartosz Białas, kierownik marketingu John Deere Polska.

Podczas Dni Otwartych, w każdej z 16 lokalizacji, odbędzie się wielki Quiz Operations Center z nagrodami.

John Deere