Dni Kukurydzy firmy PROCAM

W połowie miesiąca odbyły się Centralne Dni Kukurydzy, które jak co roku odbywają się w gospodarstwie Państwa Kujawskich w miejscowości Głębokie koło Gniezna.

Organizator imprezy zaprosił na to wydarzenie producentów kukurydzy, którzy mogli zapoznać się z portfolio odmian firmy PROCAM. Wśród nich były między innymi odmiany wczesne, średnio późne i późne oraz odmiany kiszonkowe i ziarnowe. Wśród zaproszonych gości był dr inż. Witold Szczepaniak z Katedry Chemii Rolnej i Biochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który podzielił się z hodowcami swoja wiedzą na temat racjonalnego nawożenia kukurydzy z uwzględnieniem okresów krytycznych w jej rozwoju. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć profile glebowe i zapoznać się z mikrobiologicznymi aspektami rewitalizacji gleby pod uprawę kukurydzy z użyciem bakteryjnego preparatu REWITAL PRO + firmy BIO-GEN.



Tablica technologii uprawy kukurydzy w gospodarstwie Państwa Kujawskich w miejscowości Głębokie koło Gniezna.

Wśród zaprezentowanych odmian były miedzy innymi SY KARTHOUN – odmiana wczesna kukurydzy na ziarno i kiszonkę, należy do najczęściej uprawianych odmian kukurydzy w Polsce. Może być uprawiana na wszystkich stanowiskach od północy do południa zarówno na wczesne ziarno jak i na wczesną kiszonkę. Inną odmianą była kukurydza ES ABAKUS jest to nowy mieszaniec na polskim rynku, zarejestrowany w Polsce w 2015. Klasyczny mieszaniec ziarnowy. Należy on do nowoczesnej grupy odmian, daje wysoki plon ziarna i świetnie oddaje wodę z ziarna. Nadaje się na stanowiska słabsze, bardziej piaskowe. Kolejna odmiana jaką można było podziwiać na polu Państwa Kujawskich to SY FEEDITOP, wysokowydajna odmiana na rynku polskim w swojej klasie wczesności, szczególnie nadaje się na chłodniejsze stanowiska. Średnio wczesny mieszaniec do podwójnego wykorzystania, przynosi wysokie plony zarówno ziarna jak też kiszonki. RGT CHROMIXX jest to nowa francuska odmiana wprowadzona na rynek polski w tym bieżącym. KANONIER to mieszaniec z polskiej hodowli, który można było podziwiać na polu, zarejestrowany w 2015 w kierunku użytkowania szczególnie na ziarno, wskazuje niską podatność na porażenie przez omacnicę prosowiankę, wykazuje wysoką tolerancje na grzyby fuzaryjne. Toleruje uprawę na słabszych stanowiskach glebowych. TONIFI CS to kolejna nowa odmiana, FAO 240, wysokie wyniki plonowania we Francji i w Niemczech. Bardzo dobry wigor początkowy. Obserwowana, w chwili obecnej nie jest jeszcze w ofercie sprzedaży. TAPAS – średnio wczesna odmiana, o wysokiej wartości kiszonkowej w ofercie od roku 2013. SM KURANT to nowa odmiana kiszonkowa, którą można było również zaobserwować na polu. Odmiana zarejestrowana w 2017. Jest to odmiana typowo na kiszonkę, o bardzo dobrej strawności. Pełną gamę odmian kukurydzy sprzedawanych przez firmę PROCAM można znaleźć na ich stronie internetowej.

Wszystkie wyżej wymienione odmiany można było zobaczyć podczas Dni Kukurydzy na polu Państwa Kujawskich w miejscowości Głębokie koło Gniezna. Przypomnijmy, że gospodarstwo Państwa Kujawskich jest prowadzone przez ojca i syna na powierzchnię 550 ha. Kukurydza zajmuje 220 ha i w tym roku na tej powierzchni było wysianych pięć odmian. Jak zauważył gospodarz rośliny wyglądają bujnie, są wysokie, dobrze ulistnione, ale kolby nie są takie dorodne jakby wskazywał na to wzrost roślin. Pan Kujawski nie spodziewa się wyższego plonu niż w roku ubiegłym, a także obawia się o jakość ziarna. Żniwa zbożowe jak wspomniał gospodarz kosztowały wiele nerwów ze względu na zmienną pogodę w jego rejonie, ale udało im się zebrać 77 kwintali pszenicy, podobnie było w przypadku pszenżyta bo 78 kwintali, a rzepak zaowocował w tym roku w ilości 3 tony z hektara.