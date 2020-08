Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca rolników do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat przyszłości obszarów wiejskich oraz miejsca jakie powinny one zajmować w naszym społeczeństwie. Konsultacje dotyczą m.in. zagadnień takich jak: zmiany demograficzne, konektywność, niski poziom dochodów i ograniczony dostęp do usług.

Debatę na szczeblu europejskim otworzył komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady UE – „Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich”.

– Rozpoczął się formalny proces dyskusji na szczeblu europejskim na temat przyszłości obszarów wiejskich oraz miejsca, jakie powinny one zajmować w naszym społeczeństwie. Obszary wiejskie zajmują większość terytorium naszego kraju i zamieszkuje je ponad 40 procent naszego społeczeństwa. Warto, aby jak najwięcej głosów z Polski zostało przekazanych do Brukseli, bo przyjęte rozwiązania będą dotyczyły także nas – mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Dlatego, jak podkreśla resort rolnictwa warto przeanalizować dokument KE i wziąć udział w internetowych konsultacjach publicznych , które znajdują się na stronie KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas

Jak się dowiedzieliśmy ankieta będzie udostępniona pod tym linkiem i aktywna do 9 września br. Strona uruchomiająca proces wypełniania ankiety jest w języku polskim. W polu ankiety można umieścić maks. 4 000 znaków oraz opcjonalnie dodatkowo do wyrażonej opinii można dołączyć plik maks. 5 MB (mogą to być wyniki badań, czy inne dowody potwierdzające tezy opinii).

Komunikat dotyczący tej długoterminowej wizji zostanie opracowany w ramach priorytetu „Demokracja i Demografia” i jest powiązany ze sprawozdaniem w sprawie skutków zmian demograficznych i Zieloną Księgą na temat starzenia się społeczeństwa. Obejmie on również dalsze istotne aspekty dotyczące przyszłości obszarów wiejskich, w tym wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu oraz konferencję w sprawie przyszłości Europy.

– Efekty proponowanych przez KE rozwiązań będą też mieć wpływ na polskie rolnictwo oraz sektor żywnościowy i obszary wiejskie. Aktywny udział i przekazanie swojej opinii będzie wskazaniem dla KE, jakie rozwiązania są oczekiwane z punktu widzenia polskich czy europejskich potrzeb – informuje MRiRW.