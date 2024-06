DLG Feldtage 2024 – produkcja roślinna poza schematami (galeria)

DLG Feldtage 2024 to ważne wydarzenie dla profesjonalistów w dziedzinie produkcji roślinnej. Odbyło się w dniach 11-13 czerwca w Erwitte koło Lippstadt w Niemczech. Impreza skupiła się na innowacyjnych podejściach do rolnictwa, gromadząc na 55 ha 370 wystawców z 18 krajów i przyciągając około 17000 odwiedzających.

Tegorocznym tematem przewodnim było “Crop Production Out of the Box”, hasło można przetłumaczyć jako „Produkcja roślinna poza schematami”. Tłumaczenie to oddaje ideę wychodzenia poza tradycyjne i konwencjonalne metody produkcji roślinnej, podkreślając innowacyjne podejścia i nowatorskie rozwiązania w rolnictwie.

1 z 28

Kluczowe punkty programu obejmowały między innymi pokazy maszyn na żywo z udziałem 77 maszyn. Podczas pokazów można było zobaczyć najnowsze technologie postępy w robotyce i sztucznej inteligencji w rolnictwie.

Maszyny na DLG Feldtage 2024 było można podziwiać w spoczynki u w pracy. Skupiały się one w kilku blokach tematycznych: “Zwalczanie chwastów za pomocą kultywatorów rzędowych w zbożach i kukurydzy”, “Płytka uprawa – od kultywatorów płaskich do pługów zagonowych”, “Siewniki wielozbiornikowe do łączonego siewu nasion i nawozu”, “Innowacyjna technologia chemicznej ochrony upraw”, “Zaawansowane technologicznie rozsiewacze nawozów mineralnych” oraz “Technologia podnoszenia, załadunku i napełniania na polu”.

Sporą uwagę wystawa poświęciła rolnictwu ekologicznemu, gdzie zwiedzający mogli zobaczyć ciągniki autonomiczne oraz autonomiczne kultywatory czy pielniki w pracy. Zaprezentowano również zaawansowane technologicznie rozsiewacze nawozów mineralnych, przedstawiono nowe technologie podnoszenia i załadunku.

Na wystawie nie zabrakło minipoletkek, na których firmy prezentowały swoje odmiany żyta, pszenżyta, pszenicy, rzepaku, kukurydz, poplonów czy traw. Znaczną popularnością cieszyły się odmiany roślin bogatych w białko, w tym zimowe formy grochu i bobiku. Można było zapoznać się z najnowszymi odmianami odpornymi na wiele patogenów.

Na targach DLG Feldtage 2024 wystawiły się między innymi firmy takie jak Rapool, Satan Union, DSV, KWS, Limagrain, IGP czy RAGT. Wśród wystawców znalazła się także Polska Hodowla Roślin DANKO. Z film chemicznych i nawozowych wystawiały się m.in. UPL, Bayer, K+S, Yara czy Timac Agro.

Firma Rapool podczas wystawy akcentowała swoją 50. rocznicę działalności na rynku europejskim. Przypomnijmy, że Rapool działa jako grupa trzech firm: Rapool, Saaten Union i DSV. Rapool skupił się na hodowli rzepaku, Saaten Union na zbożach, kukurydzy i roślinach motylkowych, a DSV głównie na mieszankach międzyplonów i mieszankach traw. Rapool zaprosił swoich dealerów na targi, by mogli zapoznać się z nowościami i mogli przekazywać informacje rolnikom, a także była to okazja do zwiedzenia hodowli DSV w Thule.

Na DLG Feldtage wszystkie trzy firmy zaprezentowały wspólne, pokaźne stoisko z różnymi minipoletkami, przedstawiającymi zarówno odmiany historyczne jak i nowe odmiany odporne na wiele chorób. O odmianach odpornych na kiłę kapusty, jubileuszu czy tegorocznych Spytkówkach możesz poczytać tu:

Przyszłość walce z kiłą kapusty – nowe odmiany rzepaku od Rapool – Wiadomości Rolnicze Polska (wrp.pl)

Okrągły jubileusz DSV, Saaten Union i Rapool – Wiadomości Rolnicze Polska (wrp.pl)

DLG Feldtage 2024 było miejscem innowacji, nawiązywania kontaktów i praktycznych demonstracji w dziedzinie produkcji roślinnej.