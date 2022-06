Dlaczego warto wybierać oryginalne części zamienne?

Wielokrotnie właściciele maszyn stoją przed wyborem – oryginalne części, czy tańsze zamienniki. Inwestycja w sprawdzone rozwiązania – rekomendowany serwis i wsparcie dealera, odpłacają się jednak w trakcie pracy. Gwarantują bowiem mniej przerw w pracy maszyny, awarie o mniejszej skali, szybką naprawę, a w konsekwencji ograniczone do minimum straty strat i dodatkowe koszty.

„Oryginalne części zamienne, to nie tylko świetnie dopasowane wymiary” – mówi Henryk Zawadzki, Kierownik Działu Części w CLAAS Polska – „Stosowane materiały i ich odpowiednia obróbka są ważną podstawą niezawodnego i długoletniego użytkowania maszyn” – dodaje. Bardzo często zdarza się tak, że po „oryginały” sięga się najczęściej podczas obsługi serwisowej w ramach realizacji naprawy gwarancyjne w autoryzowanych punktach dealerskich, natomiast „zamienniki” stosuje się często po okresie gwarancyjnym. Zakłady mechaniczne oraz hurtownie części zamiennych walczą o klientów i oferują zróżnicowaną ofertę części oraz akcesoriów. Czy jednak warto poszukiwać tzw. zastępczych rozwiązań, skoro w przypadku maszyny rolniczej to, co jest dla nas najważniejsze do niezawodność i jak najmniej przerw w pracy? CLAAS POLSKA postanowił zapytać 3 rolników, dlaczego w ich przypadku sprawdza się postawienie na oryginalne części.

Po pierwsze pewna i wysoka jakość

Korzystanie z zamienników niemal za każdym razem wiąże się z pewną niewiadomą. Czy ich jakość i wytrzymałość będą wystarczające? Z takiego założenia wyszedł właśnie Pan Przemek Martyniuk, który pracuje ciągnikiem CLAAS ARION 440 już od 2017 roku. Z racji tego, że bardzo ważne dla niego jest odpowiednie utrzymanie maszyny i dobry serwis, zdecydował się na korzystanie z oryginalnych części. Pan Martyniuk uważa, że oryginalne filtry i oleje CLAAS są najlepszej jakości. Oleje używa do ciągników innych marek. Bardzo ufa tej jakości dzięki temu jest pewny, że ciągnik jest bardzo dobrze przygotowany do pracy.

Po drugie zaufany serwis

Oryginalne części to też gwarancja szybkiej i bezproblemowej obsługi w serwisie. Pan Robert Rzewnicki od ponad 3 lat korzysta z ciągnika CLAAS. Jak nam powiedział, nie wybiera zamienników, ponieważ za podobne pieniądze może mieć oryginalną część. Jego Dealer na bieżąco informuje go o promocyjnych cena, dzięki temu może zamówić części w bardzo korzystnych cenach.

Po trzecie oszczędzamy czas i pieniądze

Coraz częściej rolnicy muszą wykorzystywać każde nadążające się okno pogodowe by osiągnąć dobre wyniki zbiorów. Jak mówi Pan Damian Micyk, który pracuje na maszynach CLAAS od 2012 – przy uprawie warzyw zła pogoda bardzo ogranicza pracę, dlatego maszyna musi być sprawna i wykonać szybko wszystkie prace podczas pogodnych dni. Stąd tak ważne jest zaufanie do Dealera CLAAS, gdyż stosując oryginalne części ma poczucie bezpieczeństwa i że maszyna będzie funkcjonować w każdej momencie.

Od roku 2010 CLAAS wspólnie z firmą Deula Rendsburg prowadzi intensywne testy polowe części CLAAS ORIGINAL oraz ich zamienników. „Ogromną wartość przykłada się przy tym do jednoczesnej pracy wszystkich części w identycznych warunkach. Tylko tak można je porównywać i dokonać wiarygodnej oceny” – komentuje Henryk Zawadzki, ekspert CLAAS POLSKA. Uzyskane wyniki pokazują, że części CLAAS ORIGINAL obok korzystnych kosztów na hektar oferują o wiele więcej:

Zachowanie gotowości maszyny do osiągania pełnej wydajności

Redukcja kosztów paliwa i konserwacji

Wyższa jakość pracy

Dłuższa żywotność

Sieć handlowa CLAAS Polska to 11 firm dealerskich dysponujących łącznie 38-ma własnymi magazynami części zamiennych i zlokalizowanych przy nich sklepach z doświadczonymi sprzedawcami, którzy profesjonalnie i szybko zweryfikują potrzebne klientom części zamienne, zarówno te eksploatacyjne jak również do napraw. Wsparciem dla dealerów CLAAS Polska jest magazyn regionalny w Niepruszewie gdzie zlokalizowanych jest blisko 18.000 różnych części zamiennych. Każdy właściciel maszyny marki CLAAS może zarejestrować się na platformie „CLAAS connect” tworząc swoje konto, na którym może uzyskać dostęp do katalogu części zamiennych posiadanej maszyny.

Źródło: Claas