Dlaczego warto stosować pasy CLAAS SILVER LINE ?

Jak poinformował Claas Polska podczas konferencji w Niepruszewie wprowadza do sprzedaży tzw. Pasy CLAAS SILVER LINE. Jest to linia produktów przeznaczonych do starszych maszyn CLAAS.

CLAAS SILVER LINE to linia produktów przeznaczona wyłącznie do starszych maszyn CLAAS. Ta linia części została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić wysokiej jakości rozwiązanie naprawcze w atrakcyjnej cenie. Wszystkie pasy SILVER LINE są produkowane tak jak wszystkie części zamienne CLAAS ORIGINAL według specyfikacji producenta maszyny. A zatem są one dostosowane dokładnie do warunków eksploatacji starszych maszyn. Pasy CLAAS SILVER LINE wyprodukowane są z najwyższej klasy surowców dokładnie jak CLAAS ORIGINAL.