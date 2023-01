Dlaczego ukraińskie zboże eksportowane jest przez Polskę, skoro mogłoby być przez bliższą Rumunię?

Tego typu pytanie pojawia się właściwie od początku wojny bo wydawać by się mogło, że rumuńskie porty, zwłaszcza Konstanca, mają większe możliwości niż nasze. Są bliżej zarówno Ukrainy jak i (przynajmniej teoretycznie) miejsc docelowych, czyli m.in. Afryki Północnej. Sytuacja nie jest jednak do końca taka prosta.

Pod koniec ubiegłego roku minister rolnictwa Henryk Kowalczyk powiedział, że w roku 2022 Polska wyeksportowała 6 mln ton zboża, z czego 2 mln ton pochodziło z Ukrainy. Wydawać się może, że te ilości nie są przesadnie wielkie w obliczu tego co Ukraina eksportowała przed wojną (średnio ponad 20 mln ton rocznie).

Problemem jest jednak to, że część tego zboża, które do nas wjeżdża już u nas zostaje i budzi to zrozumiałe obawy i frustrację rolników, którzy zastanawiają się, czemu tak duże ilości ukraińskiego zboża są transportowane przez nasz kraj.

Jak najbardziej słuszne są uwagi, że z ukraińskich portów bliżej jest do chociażby rumuńskiej Konstancy. Jednakże bliżej i łatwiej jest tylko jeśli patrzymy na mapę. Okazuje się, że pomimo krótszej trasy bardziej opłaca się transportować zboże przez Polskę, gdyż ze względów logistycznych ta trasa jest szybsza.

Aby dowieźć zboże do rumuńskich portów z Ukrainy trzeba je najpierw załadować na barki i Dunajem przetransportować do chociażby Konstancy. Taka droga sprawia, że znacznie wydłużają się czas i przede wszystkim koszty transportu.

Pomimo iż między Polską a Ukrainą istnieją przeszkody, chociażby w postaci różnego rozstawu torów, to i tak bardziej opłaca się przewoźnikom transport zboża przez nasz kraj, niż krótsza ale bardziej kosztowna droga przez Rumunię, stąd też nie ma co liczyć na to, że w najbliższym czasie coś się zmieni w kwestii tranzytu zboża przez Polskę. Jedynie zakończenie wojny i swobodny transport z ukraińskich portów czarnomorskich może rozwiązać sprawę.