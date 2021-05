Dlaczego trzeba nawozić rośliny magnezem?

W produkcji roślinnej magnez należy rozpatrywać jako regulator odczynu gleby oraz jako istotny składnik pokarmowy roślin. Celowość nawożenia roślin magnezem wynika zarówno z deficytu gleb polskich w ten pierwiastek, jak również z jego ogromnego wpływu na szereg procesów zachodzących w roślinach.

Niedostateczne zaopatrzenie roślin w magnez wynika między innymi z zakwaszenia gleb uprawnych oraz łatwego wymycia jonów magnezu z górnego poziomu gleb, wykorzystywanego do celów rolniczych. Ujemny wpływ na zawartość magnezu w glebach ma również niewłaściwie prowadzona agrotechnika, w tym między innymi przewapnowanie gleb czy też przenawożenie potasem (szczególnie użytków zielonych). Deficyt magnezu w wielu glebach naszego kraju przekłada się na zbyt niską zawartość tego pierwiastka w produktach roślinnych wykorzystywanych do produkcji pasz czy żywności, co skutkuje niedoborem tego ważnego makroskładnika w organizmach zwierzęcych i u człowieka.

Magnez jest makroelementem niezbędnym do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania roślin, mającym istotny wpływ na plonowanie i ich parametry jakościowe. Jako składnik chlorofilu odgrywa kluczową rolę w procesie fotosyntezy oraz uczestniczy w przemianach węglowodanów, białek i kwasów nukleinowych oraz barwników roślinnych i witamin. Pierwiastek ten bierze udział w syntezie białek, wpływając stabilizująco na rybosomy, stanowiące specyficzne centrum syntezy białka. Poprzez wpływ na przemiany węglowodanowe magnez przyczynia się do dostarczania łańcuchów węglowych do produkcji aminokwasów. Wpływa na syntezę kwasów nukleinowych i utrzymanie ich stabilności.

Magnez jest aktywatorem enzymów biorących aktywny udział w oddychaniu i asymilacji, a także wspomaga utrzymanie prawidłowej równowagi jonowej w roślinie. Stabilizuje membrany biologiczne upodabniając się tym samym do wapnia oraz uczestniczy w budowie ściany komórkowej roślin. Dzięki wpływowi na rozwój systemu korzeniowego magnez reguluje gospodarkę wodną i mineralną, zwiększając efektywność wykorzystania wody i składników mineralnych przez rośliny, co jest szczególnie ważne w okresach suszy. Pierwiastek ten uczestniczy w gospodarce fosforowej roślin, sprzyjając pobieraniu i włączaniu fosforu w związki wysokoenergetyczne oraz w kwasy nukleinowe, nukleoproteidy i fosfolipidy. Zwiększa odporność roślin na działanie patogenów, utrudniając ich przenikanie przez ściany komórkowe. Aktywuje kompleks nitrogenazy biorący udział w wiązaniu azotu atmosferycznego przez bakterie symbiotyczne i wolno żyjące.

Magnez poprawia parametry jakościowe i wartość użytkową plonu. Wpływa na poprawę jakości konsumpcyjnej, paszowej i przetwórczej, w tym zwiększenie zawartości magnezu w plonie użytkowym. W roślinach zbożowych korzystnie wpływa na plon ziarna, masę ziarniaków oraz zawartość i relacje pomiędzy aminokwasami, między innymi poprzez zwiększenie ilości aminokwasów egzogennych w białku (między innymi tryptofanu). Dobre zaopatrzenie zbóż w magnez warunkuje optymalną zawartość aminokwasów egzogennych w białku, decydujących o jego wartości odżywczej. Kształtuje plon korzeni i liści buraka cukrowego oraz korzystnie wpływa na zawartość tłuszczu w nasionach roślin oleistych, skrobi w bulwach ziemniaka oraz sacharozy w korzeniu buraka cukrowego.

Magnez zwiększa zawartość białka w plonie użytkowym oraz karotenu i witaminy C w roślinach. Poprawia jakość surowca tytoniowego, poprzez wzrost zawartości rozpuszczalnych węglowodanów w liściach tytoniu. Zwiększając ilość cukrów w drewnie pędów i w liściach drzew owocowych poprawia ich wytrzymałość na mróz. Odgrywa istotną rolę w aktywowaniu przemian skrobi, a także poprawia cechy jakościowe podczas przetwarzania bulw ziemniaka. Łącznie z azotem magnez wpływa na rozmiar i kolor owoców oraz nadaje im aromat.

Niedobór magnezu prowadzi do zmniejszenia plonów, zwłaszcza nasion, bulw i korzeni oraz pogorszenia parametrów jakościowych roślin, wpływając miedzy innymi na obniżenie zawartości białka w roślinie, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości wolnych aminokwasów, amidów i azotu azotanowego.