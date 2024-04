Dlaczego maszyny rolnicze na Zachodzie są tańsze?

Od razu na wstępie zaznaczymy, że chodzi nam tutaj o nowe maszyny, a za przykład posłużył tutaj rozsiewacz spod znaku Rauch, który znaleźliśmy na jednym z zagranicznych portali ogłoszeniowych.

Rozsiewacz nawozów, jeśli oczywiście nie jest wyposażony w rozbudowane systemy ważenia i rolnictwa precyzyjnego to raczej prosta maszyna, która nie powinna kosztować nie wiadomo jak dużo. I co do zasady tak jest, chociaż uderzyły nas pewne, całkiem spore różnice cenowe pomiędzy krajami, a mianowicie między Polską a Austrią.

Przeglądając jeden z najbardziej znanych austriackich portali ogłoszeniowych związanych z rolnictwem zainteresował nas bowiem rozsiewacz Rauch MDS 20.2 wyposażony w elektryczne siłowniki do sterowania zasuwami, czyli system E Click oraz system wysiewu granicznego Telimat. Aby nie było wątpliwości maszyna pochodzi z roku bieżącego i nie zalega u austriackiego dealera zbyt długo, więc nie jest to żaden tzw. leżak magazynowy.

Cena takiego rozsiewacza w kwocie netto wynosi dokładnie 6083 euro, co przeliczając na złotówki po aktualnym kursie 4,33 zł daje kwotę nieco ponad 26 tys. zł netto. Dzwoniąc natomiast do jednego z polskich dealerów za identycznie skonfigurowany rozsiewacz usłyszeliśmy cenę netto na poziomie nieco ponad 30,5 tys. zł już po rabacie dealerskim.

Daje to różnicę w cenie na poziomie 15 proc. na niekorzyść polskiego dealera. Zastanawiamy się zatem skąd, aż taka różnica? Czy jest to sprawa różnic kursowych? Czy też słabszej pozycji polskich dealerów, którzy mają mniejsze rabaty w fabryce niż ich zachodni koledzy? A może jeszcze coś innego? Co sadzicie o tych różnicach?