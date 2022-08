Dlaczego kombajny płoną?

Niestety żniwa to nie tylko sielskie obrazki łanów zboża, które są zbierane przez kombajny. Żniwa to również czas w którym dochodzi do pożarów chociażby kombajnów. Z czego zatem biorą się te pożary i jak można zminimalizować ryzyko, aby takim wypadkom zapobiegać?

Żniwa są okresem intensywnych prac polowych, kiedy to rolnicy korzystając ze sprzyjającej pogody, starają się jak najszybciej zebrać plony. Pośpiech niestety nie jest dobry, zwłaszcza że zwiększa ryzyko pożarów maszyn rolniczych. W przypadku pożaru kombajnu, straty często sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych.

Najczęstszą przyczyną pojawienia się ognia jest niestety nie zawsze dobry stan techniczny maszyn, a także brud, ale przyczyn pożarów kombajnów może być wiele. Jedną z często pojawiających się sytuacji jest zatarcie łożysk wskutek braku smarowania.

– Zatarte łożysko to stosunkowo częsta przyczyna pożaru maszyny, czasami wynikająca z braku dbałości operatora maszyny, ale czasami również od niego niezależna. Właśnie na obracające się elementy osadzone na łożyskach trzeba w czasie codziennej konserwacji kombajnu zwrócić dużą uwagę – mówi Artur Bednarczuk, specjalista ds. kombajnów w firmie New Holland.

Trzeba również zdawać sobie sprawę z tego, że żniwa to praca w dużym zapyleniu i pożary w takich sytuacjach nie są czymś niezwykłym, bo nagromadzenie pyłu w bywa bardzo duże, a dodatkowo trafi się coś, co zaiskrzy czy rozgrzeje, i mamy gotowy pożar. Przyczyną w takim wypadku może być również kamień, który po wpadnięciu do maszyny może powodować tarcie dwóch elementów i ich rozgrzanie. To wraz z pyłem czy dodatkowo jeszcze smarem tworzy duże niebezpieczeństwo.

– Komora silnika to kolejne z miejsc, na które trzeba zwrócić baczną uwagę przy przeglądzie kombajnu przed pracą, bo nagromadzone jest tam sporo elementów, takich jak chociażby turbosprężarka czy wydech, o samym silniku nie mówiąc, które podczas pracy osiągają bardzo wysokie temperatury i nie potrzeba wiele, aby doszło do zapłonu – dodaje Bednarczuk.

Bardzo ważne jest usunięcie resztek słomy, a przede wszystkim plew i kurzu z newralgicznych miejsc, takich jak silnik i jego układ wydechowy, obudowy łożysk i elementów instalacji elektrycznej. Czynności te najlepiej jest wykonać sprężonym powietrzem. Producenci kombajnów coraz częściej wyposażają swoje maszyny (standardowo lub w opcji) w kompresory powietrza i lance pozwalające na łatwiejszy dostęp do różnych części maszyny. Dzięki temu kombajn można oczyścić po pracy jeszcze na polu i, co ważne, przeczyścić w razie potrzeby najważniejsze punkty nawet podczas dnia roboczego.

Kombajn to mnóstwo elementów ruchomych, które pożarowo mogą być groźne, jeśli mają co zapalić. Jeśli nie mają czego zapalić, to nawet gdy nie są do końca sprawne, nagrzeją się, a potem wychłodzą. A jeśli nawet coś się zapali, to może być to w niewielkim stopniu, można wtedy łatwiej to dostrzec i zdecydowanie łatwiej ugasić.

– Trzeba zatem jeszcze raz podkreślić, że właściwe przygotowanie kombajnu do pracy, czyli jego wyczyszczenie i nasmarowanie wymagających tego łożysk pozwoli na zminimalizowanie ryzyka pożaru – podsumowuje Artur Bednarczuk.

Pamiętajmy także o instalacji elektrycznej; zazwyczaj dotyczy to przedsezonowego przeglądu maszyny, ponieważ najczęściej ulega on awarii na skutek działalności gryzoni podczas garażowania. Awarie instalacji elektrycznych również należą do najczęstszych przyczyn pożarów kombajnów.