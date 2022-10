Dlaczego każą nam siać międzyplony? [video]

W nowej unijnej polityce dopłat pojawią się płatności w ramach tzw. ekoschematów. Jednym z nich będą międzyplony i wsiewki śródplonowe, które mają poprawić strukturę gleby. Dlaczego jest to tak ważna “zachęta”? Na to pytanie starał się odpowiedzieć Jerzy Trościanko z DSV Polska.

– Tymi zadaniami to jest oczywiście poprawa struktury gleby. Rzeczywiście te korzenie, które znajdują się tutaj, które będą rosły praktycznie do momentu kiedy wymarzną, bo są to wszystko rośliny wymarzające – tłumaczył na polu doświadczalnym Jerzy Trościanko.

– Dlaczego powinniśmy siać, albo dlaczego zmuszają nas do wysiewu międzyplonów i do zmniejszania areału zbóż? To proste jak drut. Mianowicie w tej chwili 3/4 roślin na gruntach ornych co roku stanowią zboża […]. Olbrzymi udział w strukturze zasiewów roślin zbożowych musi się odbić na kondycji gleby, ta kondycja jest coraz słabsza. […]. Międzyplony są sposobem na to, żeby odtwarzać próchnicę – dodawał.