Dlaczego emerytury z KRUS nie są waloryzowane jak emerytury z ZUS? Rolnicy czują się poszkodowani

Rolnicza ,,Solidarność’ domaga się zmiany przepisów z zakresu waloryzacji emerytur rolniczych. Zdaniem związku należy jak najszybciej dokonać zmiany przepisów i zwaloryzować w oparciu o nowe przepisy rolnicze emerytury.

Jak podaje NSZZ RI ,,Solidarność’’ ostatnio coraz więcej rolników sygnalizuje w swoich wnioskach przekazywanych Związkowi, że po waloryzacji, której wskaźnik w tym roku wynosi 7 proc., rolnicy nie otrzymują finalnie emerytur wyższych o 7 proc. W opinii rolników jest to błąd w wyliczeniach ze strony KRUS. Nic bardziej mylnego, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w przypadku emerytur rolniczych waloryzacji podlega kwota emerytury podstawowej (od której za pomocą indywidualnych wskaźników wylicza się rzeczywistą emeryturę brutto), a nie kwota brutto dotychczasowej emerytury, jak to jest w przypadku emerytur w systemie powszechnym (ZUS).

– Obecnie w systemie powszechnym waloryzacja emerytury polega na podwyższeniu otrzymywanej przez emeryta emerytury brutto o określony wskaźnik waloryzacji, natomiast w systemie ubezpieczenia rolniczego KRUS waloryzacja odbywa się w bardziej skomplikowany sposób. Wyliczenie kwoty brutto emerytury zwaloryzowanej odbywa się poprzez przemnożenie podstawowej emerytury rolniczej poprzez wskaźnik waloryzacji, a następnie poprzez wskaźniki wymiaru świadczenia odpowiednie dla części składkowej i uzupełniającej. Części te są natomiast ustalane odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Powyższe kwestie reguluje w szczególności art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266).W związku z tym faktycznie w przypadku emerytury rolniczej waloryzowana jest jedynie kwota emerytury podstawowej, a nie kwota brutto fizycznie otrzymywanej emerytury przez rolnika. W praktyce oznacza to, że finalny wzrost kwoty emerytury brutto znaczącej liczby przypadków jest niższy niż tegoroczny wskaźnik waloryzacji czyli 7 proc., co stale podnoszą rolnicy w przedkładanych nam wnioskach – pisze ,,Solidarność” do wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

Zdaniem rolniczych związkowców należy pamiętać, że w przypadku zbiegu emerytury rolniczej z emeryturą z systemu powszechnego, gdzie emeryt otrzyma sumarycznie emeryturę z tych dwóch źródeł wyższą niż najniższa emerytura pracownicza, waloryzacji kwoty emerytury rolniczej nie dokonuje się. To kolejny przykład na krzywdzące dla rolników przepisy.

– Mając na względzie całą powyższą argumentację, zwracam się jak na wstępie z wnioskiem o pilne podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów w zakresie waloryzacji emerytur rolniczych, tak by jeszcze w tym roku rolnicy mogli otrzymać zwaloryzowaną emeryturę w oparciu o nowe sprawiedliwsze i bardziej przejrzyste zasady – podkreśla NSZZ RI ,,Solidarność’’.