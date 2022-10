Dlaczego ceny kukurydzy pomimo niskich plonów nie rosną?

Chociaż prognozy zbiorów kukurydzy dla Unii Europejskiej są w tym sezonie niezbyt optymistyczne i wynoszą ok. 55 mln ton, a więc o ok. 15 mln ton mniej niż w zeszłym sezonie, nie widać tego specjalnie w cenach ani na paryskim Matifie, ani na rynku krajowym.

Wg prognoz Unia Europejska zwiększy w tym sezonie import kukurydzy do 21-22 mln ton wobec 16 mln ton w sezonie 2021/2022. I właśnie w tym miejscu leży problem z cenami, bo chociaż produkcja unijnej kukurydzy w pewnym sensie ze względu na suszę wręcz się załamała, to podwyżki skutecznie hamuje import taniej kukurydzy m.in. z Ukrainy czy Brazylii.

Widać to dobrze chociażby po poniedziałkowych notowaniach na Matifie. Wzrost ceny pszenicy wyniósł na zamknięciu sesji ponad 4,6 proc., podczas gdy cena kukurydzy wzrosła “tylko” o nieco ponad 3 proc. I trudno się dziwić; nawet jeżeli ukraińska kukurydza nie wypłynie na Morze Czarne, to trafi do Unii Europejskiej przez jej wschodnią granicę. A cena ukraińskiej kukurydzy jest naprawdę korzystna, bo wynosi obecnie 180-200 USD/t.

Jest jeszcze jeden kierunek napływu taniej kukurydzy. To Brazylia, gdzie w przeciwieństwie do UE na brak urodzaju rolnicy narzekać nie mogą. Ostatnio znów podniesiono prognozy zbiorów w tym kraju, tym razem o 1,4 mln ton, co daje już 126,9 mln ton wobec 112,8 mln ton w zeszłym sezonie.