Kubota w ostatnim czasie poszerzyła swoją ofertę o kosiarkę benzynową Z122R, która sprawdzi się nie tylko w profesjonalnych zastosowaniach. Premiera nowego modelu miała miejsce na targach Zieleń to Życie w Warszawie.

Jest to pierwsza kosiarka japońskiego producenta wyposażona w silnik benzynowy, co ważne – nie jest to silnik produkcji Kuboty. W modelu Z122R zamontowano spalinowy napęd Kawasaki FR651V. – Wprowadzając na rynek kosiarkę spalinową, zaufaliśmy japońskiemu specjaliście od silników benzynowych. Napęd zamontowany w kosiarce Kubota Z122R jest produktem bardzo dobrej jakości, jest praktycznie bezawaryjny – mówi Waldemar Zaremba, Szef Działu Sprzedaży Maszyn Komunalnych firmy Kubota.

Kosiarka Kubota Z122R należy do serii Zero Turn o zerowym promieniu skrętu. Zapewnia to bardzo wysoką manewrowość maszyny oraz możliwość pracy w niewielkich przestrzeniach. Szerokość koszenia nowego modelu wynosi 107 cm, maszyna wyposażona jest w boczny wyrzut trawy, możliwe jest również zamontowanie mulczera. Model Z122R w sposób zaawansowany umożliwia dostosowanie jej do potrzeb użytkownika, deck tnący posiada 12 stopniową regulację. Ze względów bezpieczeństwa kosiarka jest wyposażona w ramę ROPS, która zabezpiecza operatora w przypadku wywrócenia się pojazdu.

Kubota Z122R stanowi uzupełnienie oferty Kuboty o kosiarkę dla wymagających użytkowników, którzy nie zajmują się usługowym koszeniem trawy. Przeznaczona jest bowiem dla użytkowników posiadających niewielki areał.

Źródło: Kubota