Dla tych, którzy chcą rozwijać swój biznes – Agro Days. Dni Hodowcy 2017

14 i 15 października w Warszawie odbędzie się I edycja Agro Days. Dni Hodowcy 2017. Wydarzenie, o unikalnej formule biznesowo-edukacyjnej, łączy dwa formaty: konferencję i targi. Dwudniowe spotkanie zgromadzi hodowców z całej Polski, uznanych ekspertów oraz przedstawicieli branży agro ze wszystkich obszarów i etapów hodowli. Wiadomości Rolnicze Polska są patronem medialnym wydarzenia.

Agro Days to wydarzenie dla hodowców, którzy chcą rozwinąć swój biznes i poprawić wyniki hodowlane. Ich zaletą jest duża wartość merytoryczna i użytkowa, o którą zadbają specjaliści i doradcy z całej Polski. Odwiedzający będą mogli uczestniczyć w warsztatach, praktycznych pokazach, interesujących prelekcjach. Czekają również profesjonalne porady i konsultacje. W ramach Dni Hodowcy, Partnerzy wydarzenia zaprezentują najnowsze rozwiązania technologiczne, nowatorskie produkty i aktualne trendy branży rolniczej.

Nowatorska formuła

Spotkanie rozpocznie się od konferencji otwierającej z udziałem ekspertów i agend rządowych. Tematem przewodnim konferencji będzie „Made in Poland – jak wykreować modę na polskie produkty? Szanse i perspektywy polskiej żywności”. Zaproszeni goście wraz z publicznością porozmawiają o możliwościach zdobycia nowych rynków przez polskich producentów, o perspektywach rozwoju i wyzwaniach, a także o jakości polskich produktów oraz ich postrzeganiu.

Po konferencji otwierającej goście będą mogli skorzystać z trzech stref:

pokazowej – z warsztatami, panelami dyskusyjnymi i pokazami specjalistycznymi,

konferencyjnej – z prelekcjami i wykładami, prowadzonymi przez doświadczonych praktyków,

konsultacyjnej – z ekspozycjami firm i prezentacją innowacyjnych rozwiązań oraz produktów i usług.

– Agro Days wyróżniają się formułą. Nie będą to znane wszystkim typowe targi rolnicze, będzie to coś innego, nowego. Postanowiliśmy połączyć ze sobą dwa formaty – konferencję i część targową. Taka kombinacja to gwarancja dużej dawki specjalistycznej wiedzy w jednym miejscu. Hodowcy mogą być pewni, że obecność na Agro Days to dobra inwestycja w rozwój ich biznesu. Otrzymają dużo przydatnej i praktycznej wiedzy, która realnie przyda im się w zarzadzaniu gospodarstwem – wyjaśnia Adam Zaleski, dyrektor generalny De Heus.

Organizator spotkania – firma De Heus – od wielu lat angażuje się w wydarzenia wspierające rozwój polskich hodowców. Regularnie organizuje takie spotkania jak Akademia Indyka, Akademia A’Locha, Akademia Zdrowej Racicy czy Forum Reprodukcyjne.

– Do tej pory spotykaliśmy się z hodowcami w ramach mniejszych wydarzeń tematycznych, skierowanych do wybranej grupy klientów. Utwierdziły nas w przekonaniu, że w Polsce brakuje wydarzenia kompleksowo poruszającego zagadnienia związane z hodowlą. Od pewnego czasu myśleliśmy więc nad czymś bardziej przekrojowym, rozbudowanym, ale i oryginalnym, czymś co zaspokoi oczekiwania większej grupy hodowców i przedsiębiorstw rolniczych, którym zależy na rozwoju swojego gospodarstwa i szukają sposobów na podniesienie efektywności i wyników produkcyjnych. Agro Days będą świetną okazją do wymiany wiedzy na temat polskiego rynku. A także doskonałym pretekstem do zaprezentowania potencjalnym partnerom swojej oferty handlowej i nawiązania cennych relacji biznesowych – dodaje Zaleski.

Bydło, drób i trzoda chlewna w jednym miejscu

Podczas pierwszej edycji Agro Days ponad 50 prestiżowych wystawców z całego kraju zaprezentuje bogatą ofertę produktów niezbędnych w hodowli bydła, trzody i drobiu. Wśród nich znajdują się firmy produkujące maszyny i urządzenia niezbędne w produkcji zwierzęcej oraz te, które oferują rozwiązania w zakresie projektowania oraz wyposażania obiektów inwentarskich, a także magazynowania, transportu jaj wylęgowych oraz piskląt.

Odwiedzający mogą liczyć na moc atrakcji (w tym atrakcyjne nagrody) i liczne wydarzenia towarzyszące.

Wśród przedstawianych tematów znajdą się m.in. bezpieczeństwo żywności, certyfikacje, systemy dokarmiania prosiąt, instalacje do płynnego żywienia, korekcja racic, rozród i odchów młodzieży hodowlanej, dobrostan, budowa obiektów inwentarskich, higiena i profilaktyka.

Miejsce spotkania

Pierwsza edycja Agro Days odbędzie się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Do dyspozycji odwiedzających i wystawców będzie ponad 13 tys. m² powierzchni wystawienniczej oraz wygodny i bezpłatny parking. Przestrzeń wewnątrz budynku zostanie podzielona na trzy obszary: bydło, trzoda, drób. Nie zabraknie strefy dla najmłodszych (Kids Zone) oraz stref cateringowych.

Więcej informacji oraz program wydarzeń już wkrótce na www.agrodays.pl.

Źródło: Agro Days