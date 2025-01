Dla rolnika 25 zł za dzień, dla pracownika 30 zł za godzinę. O co tu chodzi?

Wzrosła kwota zasiłku chorobowego i odszkodowania za wypadek przy pracy w rolnictwie. Choć zmiana jest korzystna to jednak budzi pewne zdziwienie.

Zmiany stawek zasiłku chorobowego i odszkodowanie dla rolnika

Od 1 stycznia 2025 obowiązują nowe stawki odszkodowania za wypadek przy pracy dla rolników oraz nowa wysokość zasiłku chorobowego. Za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych, trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, gospodarze dostaną 25 zł. Do tej pory było to 20 zł. Z kolei jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobę zawodową wynosi 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wcześniej kwota ta była równa 1033 zł.

Izby rolnicze na tak, ale wskazują na kuriozum sytuacji

O konsultację pomysłu zwiększenia stawek za wypadek przy pracy i zasiłek chorobowy poproszono izby rolnicze. W odpowiedzi Krajowa Rada Izb Rolniczych oceniła proponowane rozwiązanie bardzo pozytywnie.

– Po analizie projektu rozporządzenia Zarząd KRIR nie zgłosił uwag do ww. projektu, ponieważ podniesienie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej z kwoty 1 033 do 1 431 zł, za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, oraz zasiłku chorobowego z kwoty 20 zł, do kwoty 25 zł jest konieczne – czytamy w piśmie KRIR, wystosowanym w dniu 2 stycznia do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego.

Choć Krajowa Rada Izb Rolniczych zaaprobowała pomysł podwyższenia stawek, zwróciła zarazem uwagę na absurd, który powstał w tej sytuacji.

– Nadmienić jednak należy, że kwota 25 zł za dzień czasowej niezdolności do pracy jest nadal bardzo niska, wobec faktu, że od 1 stycznia 2025 r. najniższa stawka, za godzinę pracy wynosić będzie 30,50 zł brutto – zaznacza KRIR.

Czy jest szansa na wzrost stawek za świadczenia?

Aby rozwiązać tę sytuację, należałoby ponownie podnieść kwoty świadczeń zdrowotnych dla rolników. Sama KRIR podkreśla jednak, że to wiązałoby się z kolejną podwyżką składek na KRUS.

– Podwyższenie ww. świadczeń wymagałoby dalszego wzrostu składek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, które w I kwartale 2025 r. zostały podniesione do wysokości 78 zł (dotychczasowa składka wynosiła 60 zł) ze względu na mechanizm samofinansowania świadczeń z Funduszu Składkowego KRUS – zwraca uwagę Rada.