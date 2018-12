Dla posiadaczy ciągników Valtra – Telefoniczna obsługa klienta

Od 1 grudnia 2017, AGCO uruchomiło dodatkową usługę PREMIUM dla posiadaczy ciągników Valtra. Jest to telefoniczna obsługa klienta czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Numer telefonu czynny jest 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku.



Posiadacze ciągników Valtra dzwoniąc po numer +48 61 66 11 222 mogą zadawać dowolne pytania, czy też zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące produktów i usług oferowanych przez sieć dealerską Valtry.

– Telefoniczna obsługa klienta czynna całą dobę przez siedem dni w tygodniu to nasz kolejny krok mający na celu podniesienie jakości oferowanych przez sieć dealerską Valtry usług. Dzięki możliwości kontaktu telefonicznego chcemy jeszcze bardziej zbliżyć się do klienta i zacieśnić z nim więzi, aby czuł że może na nas liczyć w każdej sytuacji. Jest to dla nas także nieoceniona możliwość poznania jego potrzeb oraz opinii, które są dla nas tak niezwykle istotne – mówi Grzegorz Wawrzynkiewicz, Manager, Field Service, Poland.

Źródło: AGCo