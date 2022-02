DIR: Plan Strategiczny dla WPR nie był konsultowany z rolnikami

Według Dolnośląskiej Izby Rolniczej przy opracowywaniu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 resort rolnictwa nie wziął pod uwagę zgłaszanych przez rolników postulatów. Dlatego zawarte w nim zapisy wymagają poprawy i doprecyzowania.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wyraża ogromne zaniepokojenie kierunkiem i sposobem realizowania działań w zakresie PS WPR na kolejne lata. Rolnictwo jako kluczowa dla naszego kraju gałąź gospodarki musi mieć konkretnie, jednoznacznie określone zasady działania, dające przede wszystkim możliwość realizacji zakładanych celów, pozwalających równolegle na rozwój prowadzonej działalności, bo celem głównym tej gałęzi gospodarki jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

– Od początku konsultacji z entuzjazmem przyjęliśmy zaproszenie do prac nad Projektem Planu Strategicznego WPR na lata 2023 – 2027 licząc na to, że możemy mieć realny wpływ na kształtowanie przyszłości rolników i rolnictwa. Bo kto lepiej zna potrzeby, punkty newralgiczne bądź wskaże optymalne rozwiązania jak nie praktyk – rolnik, dla którego ziemia jest warsztatem pracy każdego dnia, przez cały rok. Uwagi wnosiliśmy na każdym etapie prac nad w/w dokumentem, które niestety nie zostały ujęte w kolejnych opracowaniach. Niezrozumiałym dla nas jest dlaczego strategiczny dokument, który tworzy Polski Rząd, w swojej treści nie jest ciągle zgodny z Konstytucją RP, która wskazuje wyraźnie, że w naszym ustroju za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwa o powierzchni do 300 ha – mówi Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Rolnicy z Dolnego Śląska są zdziwieni dzieleniem polskich gospodarstw na różne kategorie. W niektórych działaniach wspiera się gospodarstwa do 50 ha, a te powyżej są już z danego działania wykreślone. W innym miejscu mówi się o wsparciu hodowli od pierwszej sztuki w kilku województwach, a w innych województwach dopiero od trzeciej sztuki.

– Nie znajdujemy uzasadnionego i sensownego wytłumaczenia dla powyższych podziałów. Jako samorząd rolniczy stoimy na stanowisku, że rolnictwo w naszym kraju musi mieć jednolity, jasny i gwarantowany system wsparcia, w dłuższej perspektywie czasowej, pozwalającej na rozważne planowanie. W tej branży często na plony a tym samym zyski z podejmowanych działań trzeba czekać nawet kilka lat – dodaje Borys

Izba wyraża też kategoryczny sprzeciw dla proponowanej przez Ministerstwo w przedmiotowym dokumencie definicji aktywnego rolnika. Jej zapisy w żaden sposób nie określają faktycznie gospodarujących. Zamiast ułatwiać prowadzenie gospodarstw prawdziwym rolnikom zdaniem DIR polepsza warunki osobom posiadającym grunty, nie prowadzącym działalności rolniczej.

DIR uważa, że pozostawienie w takim brzmieniu tej definicji będzie zwiększać patologie na polskiej wsi, nadal wg ewidencji będziemy mieli prawie półtora miliona gospodarstw, z czego, jak wszyscy wiemy, faktycznie działalność rolniczą prowadzi co trzeci z tej liczby. A przecież tak łatwo jest udokumentować, kto faktycznie rolnikiem jest.

– Po kolejnej analizie przedstawionego projektu zauważamy również potrzebę zmian płatności w zaproponowanych ekoschematach. Nie wszystkie będą cieszyły się zainteresowaniem, a te które w naszym mniemaniu są najprostsze do spełnienia, po zsumowaniu hektarów w kraju i podzieleniu puli środków na konkretny ekoschemat, staną się nieatrakcyjne. Łatwy do przewidzenia konflikt na polskiej wsi, wynikający z różnicowania na tych lepszych i gorszych, brak realnego uporządkowania reguł pracy na roli, brak pewnej przewidywalności działań doprowadzi do poważnych problemów. To niezadowolenie rolnicy wyrażają już w całym kraju protestami – podkreśla prezes DIR

W ocenie Izby Rolniczej niedopuszczalne jest również żonglowanie przekazywanymi informacjami w celu osiągnięcia korzyści przez rządzących. Jak zaznacza Borys popularyzowanie w społeczeństwie materiałów informacyjnych, których efekty, jak wynika z informacji przekazanych przez posłów analizujących zagadnienie, będą inne niż przekazywane. Niestety niekorzystne. Ale to pokaże dopiero grudzień 2023 roku.

Dlatego zdaniem prezesa DIR nikt dzisiaj nie łudzi się, że planowane zmiany w rzeczywistości mają służyć rolnikom.

Samorząd rolniczy województwa dolnośląskiego żąda zaprzestania procedowania PS WPR w przyjęty przez rządzących sposób, oczekując pełnego, rzeczywistego udziału przedstawicieli samorządu rolniczego w pracach nad tymi strategicznymi dla rolnictwa dokumentami, warunkującymi często dalsze funkcjonowanie gospodarstw i uwzględnienie zgłaszanych przez rolników i ich przedstawicieli uwag oraz wniosków.