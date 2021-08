Dikwat niepożądany w uprawach

Zatwierdzenie substancji czynnej dikwat do stosowania w środkach ochrony roślin nie zostało odnowione zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

W związku z tym zezwolenia wydane dla środków ochrony roślin zawierających dikwat zostały wycofane z dniem 4.05.2019 r., zaś środki ochrony roślin wprowadzone do tego dnia do obrotu mogły być stosowane do dnia 4.02.2020 r.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że istnieje wysokie ryzyko dla pracowników, osób postronnych i mieszkańców w przypadku wszystkich zastosowań substancji czynnej dikwat. Wskazano również wysokie ryzyko dla ptaków.

-W szczególnych okolicznościach państwo członkowskie może zezwolić, na okres nieprzekraczający 120 dni, na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin, w celu ograniczonego i kontrolowanego stosowania, w przypadku gdy takie działanie okazuje się niezbędne z powodu niebezpieczeństwa, któremu nie można zapobiec za pomocą innych rozsądnych działań – wyjaśnia Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

Oznacza to, ze w nadzwyczajnych sytuacjach możliwe jest wnioskowanie o wydanie jednorazowego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin, który nie uzyskał zezwolenia w kraju po wykazaniu zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin – dodaje.