Diesel w odwrocie? Nowy silnik V12 Liebherra do maszyn rolniczych ma prawie 1300 KM

Choć próby nad alternatywnymi źródłami napędów trwają, w rolnictwie i przemyśle silniki Diesla nadal są niezastąpione. Ich rozwój trwa, a jego efektem jest chociażby nowa, potężna jednostka V12 firmy Liebherr.

Nowy silnik Liebherra. Więcej pojemności i więcej mocy

Silnik D9612, bo o nim mowa, ma być przeznaczony przede wszystkim do maszyn rolniczych, choć mogą znajdować zastosowanie w budownictwie, przemyśle. W stosunku do swojego poprzednika – D9512 – będzie według deklaracji producenta oferował niższe zużycie paliwa i mniejszą emisję. Jeżeli jednak spojrzymy w tabelki danych technicznych, najważniejszą zmianą w stosunku do D9512 będą pojemność (27 wobec 24,2 l) i moc maksymalna wynosząca teraz 1292 KM wobec 1156 KM, przy czym do osiągnięcia 1224 KM wystarczy prędkość obrotowa na poziomie 1800 obr./min.

Moc uwalniana w najbardziej odpowiednim momencie

Na dobrą charakterystykę silników wpływa m.in. zastosowanie turbosprężarek twin-scroll i hydraulicznego systemu odzyskiwania energii. – System odzyskuje energię hydrauliczną i w razie potrzeby wykorzystuje ją do zasilania sprężarki mechanicznej. Gdy moc jest potrzebna, system jest aktywowany, a sprężarka wtłacza dodatkowe powietrze do silnika, zmniejszając opóźnienie doładowania i zapewniając szybszą reakcję na zapotrzebowanie na moc. Dzięki temu silnik może pracować z optymalną wydajnością i ograniczonym zużyciem paliwa – informuje producent.

Zdaniem producenta wspomniany Hydraulic air booster może w przyszłości znaleźć zastosowanie w silnikach napędzanych paliwami alternatywnymi takimi jak wodór czy amoniak.

Premiera silnika Liebherr D9612 już w kwietniu

Nowy silnik Liebherra będzie miał swoją oficjalną premierę na targach Bauma w kwietniu. Kto wie, być może będzie on oznaczał krok na przód np. dla firmy Krone i skłoni ją do opracowania jeszcze wydajniejszej sieczkarni BiG X. Wszak największy BiG X 1180 jest napędzany właśnie 1156-konną jednostką Liebherr D9512.

