Deutz-Fahr zaprezentował swoje cyfrowe rozwiązania na Reply Xchange 2024

Reply Xchange to event skupiający specjalistów branży IT, kreatywnych twórców i entuzjastów technologii. Wydarzenie odbywające corocznie trzech różnych krajach, daje okazję do zaprezentowania roli technologii w przekształcaniu poszczególnych gałęzi przemysłu.

Podczas tegorocznej niemieckiej edycji, która odbyła się 4 czerwca w centrum BMW Welt w Monachium, marka Deutz-Fahr zaprezentowała dwa zaawansowane technologicznie modele ciągników, prezentując jednocześnie rozwiązania SDF Smart Farming Solutions.

Rozwiązania SDF Smart Farming Solutions już dzisiaj są gotowe na kolejny poziom inteligentnego rolnictwa. Wspomagają rolników umożliwiając im szybszą, dokładniejszą pracę i podejmowanie najlepszych decyzji w bieżącej działalności. Prezentowane systemy podzielono na cztery główne obszary: systemy prowadzenia SDF Guidance, konsole iMonitor, komunikację ISOBUS, zarzadzanie danymi SDF Data Management.

Sercem SDF Data Management jest Agrirouter czyli uniwersalna platforma wymiany danych. Umożliwia wymianę danych między producentami ciągników i maszyn, programami rolnictwa precyzyjnego i innymi aplikacjami. Skraca czas przygotowania dokumentacji, zapobiega utracie danych i umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału aplikacji zarządzania gospodarstwem (FMIS).

Aby zademonstrować zalety Agriroutera, marka Deutz-Fahr zaprezentowała dwa zaawansowane technicznie ciągniki. Model 9340TTV (336 KM) został umieszczony przed budynkiem BMW Welt, tymczasem w środku znajdował się model 5115D TTV (126 KM). Gościom wydarzenia zaprezentowano skuteczność transferu danych pomiędzy ciągnikami. Dane można odbierać lub wysyłać do innego ciągnika (na przykład 9340TTV) lub do aplikacji służącej do zarządzania gospodarstwem (FMIS). W ciągnikach Deutz Fahr, Agrirouter stanowi jedną z części oprogramowania iMonitora.

Agrirouter został opracowany przez DKE-Data GmbH & Co. KG. Jest to organizacja non-profit z siedzibą w Osnabrück. Od 2016 roku koncern SDF, jako jedna z firm założycielskich, wspiera rozwój, badania i promocję platformy wymiany danych pomiędzy sprzętem rolniczym. Aby dostosować Agrirouter do potrzeb i oczekiwań klientów na całym świecie, pod koniec sierpnia 2024 r. Agrirouter otrzyma ważną aktualizację, a REPLY stanie się nowym dostawcą usług IT. Ta aktualizacja wpłynie na rozwój platformy, zapewniając ciągłą niezawodność transmisji danych.

źródło: Deutz Fahr