Deutz-Fahr zaprezentował nową serię ciągników 6.4 [video]

W czwartek w siedzibie firmy Deutz-Fahr w niemieckim Lauingen odbyła się prapremiera nowej serii ciągników 6.4. Seria ta obejmuje trzy modele o mocy od 130 do 150 KM, wszystkie wyposażone w 4-cylindrowe silniki.

W założeniu ciągniki 6.4 mają być lżejsze, bardziej kompaktowe i “zwinne” wobec Serii 6. Jednocześnie jeśli chodzi m.in. o komfort i warianty wyposażenia bliżej im będzie do Serii 6 niż do ciągników z Serii 6C. Mamy tu do czynienia między innymi z komfortową i przestronną 6-słupkową kabiną dobrze znaną z dużych modeli firmy Deutz-Fahr.

Ciągniki z Serii 6.4 będzie można wyposażyć w dwa układy napędowe: dobrze znaną przekładnię bezstopniową TTV lub przekładnię typu Full Powershift – RV Shift oferującą 20 przełożeń do przodu i 16 do tyłu. Będzie można wyposażyć ją także opcję pełzania, która umożliwi płynną kontrolę prędkości w zakresie od 20 m/s do 5 km/h. Ponadto dzięki funkcji APS przekładnia może działać automatycznie; wówczas jednostka sterująca wybierze najbardziej efektywne przełożenie do danej pracy.

Nowe ciągniki Deutz-Fahr będą miały swoją oficjalną premierę na targach EIMA w Bolonii, które odbędą się w dn. 9-13 listopada tego roku.