Deutz-Fahr zaprezentował ciągniki z nowej Serii 6C

Marka Deutz-Fahr w swojej ofercie posiada ciągniki rolnicze z silnikami o mocy maksymalnej w zakresie od 50 do 340KM. Szczególnie rozbudowana oferta dotyczy modeli klasy kompakt. W tej kategorii, oferowane są zarówno proste mechaniczne maszyny jak i bogato wyposażone egzemplarze. Cechą wspólną jest ich ogromna uniwersalność i wszechstronność.

Silnik

Gamę kompaktów uzupełnia nowa Seria 6C, którą tworzą trzy modele: 6115C / 6125C / 6135C o mocy maksymalnej – odpowiednio 120KM / 129KM / 136KM. Dodatkowo, dzięki funkcji boost, maksymalna moc silnika wzrasta czasowo do 126KM / 136KM / 143KM. Serię 6C wyposażono w sprawdzone, cztero-cylindrowe jednostki napędowe DEUTZ AG o pojemności 3,6 litra, które spełniają wymogi normy emisji spalin Stage V. Wysoki moment obrotowy gwarantuje dużą elastyczność silnika w zakresie niskich prędkości obrotowych. Jednocześnie pozwala na pracę ze zredukowanymi obrotami, co przekłada się na obniżone zużycie oleju napędowego. Czynności konserwacyjne i obsługowe silnika zostały zredukowane do niezbędnego minimum, dzięki temu skrócono czas przestojów i zwiększono wydajność ogólną ciągnika.

Trzy wersje napędu

Modele Deutz-Fahr Serii 6C oferowane są z trzema wersjami układu napędowego. W podstawowej wersji montowane są 5-biegowe skrzynie z półbiegami Powershift. W przypadku przekładni Hi-Lo, operator ma do dyspozycji 20+20 lub 40+40 przełożeń (2 lub 4 zakresy). W przypadku skrzyń HML, liczba przełożeń wynosi 30+30 lub 60+60 (2 lub 4 zakresy). Seria 6C oferuje funkcję APS, dzięki której półbiegi Powershift na każdym biegu głównym zmieniane są automatycznie w trakcie przyspieszania.

Seria 6C wprowadza także do oferty marki Deutz-Fahr całkowicie nowy układ napędowy RVshift. Jest to przekładnia z 20+16 przełożeniami, przy czym wszystkie zmieniane są pod obciążeniem. Opcjonalnie oferowany jest także reduktor, pozwalający modelem RVshift jechać z prędkością od 0,02 km/h. Układ napędowy można w dowolny sposób programować, wybierać zakres przełożeń. Ofertę wyposażenia modeli 6C uzupełnia napęd bezstopniowy TTV. Dwu-zakresowa przekładnia stanowi połączenie przekładni mechanicznej i hydrostatycznej, dzięki temu zapewnia wysoką sprawność i niskie straty mocy.

Modele 6C TTV standardowo posiadają możliwość jazdy w trzech trybach: automatycznym (operator określa maksymalną prędkość jazdy, wciska pedał gazu a układ sterowania elektronicznego dobiera przełożenie napędu i obroty silnika), manualnym (operator sam określa przełożenie napędu i obroty silnika) oraz WOM (umożliwia utrzymywanie stałych, wybranych obrotów wałka WOM i niezależne sterowanie prędkością jazdy). Wszystkie wersje napędu posiadają elektro-hydrauliczne sterowanie napędem na cztery koła i blokadą mechanizmów różnicowych. Nowością w tej klasie ciągników jest możliwość doposażenia w funkcję ASM, do automatycznego sterowania napędem i blokadą w zależności od prędkości jazdy oraz kąta skrętu kół ciągnika.

Powershuttle

Wszystkie wersje Serii 6C wyposażane są w standardzie w rewers elektrohydrauliczny Powershuttle. Dodatkowo na dźwigni rewersu znajduje się pokrętło, za pomocą którego operator może regulować szybkość zmiany kierunku jazdy. W wersji Powershift razem z rewersem dostępna jest funkcja Stop&Go, która umożliwia zatrzymanie ciągnika, bez wciskania pedału sprzęgła. W przypadku napędu RVshift, funkcja Stop&Go posiada aż trzy tryby pracy i pozwala na zatrzymywanie ciągnika pedałem hamulca i późniejsze ruszanie z miejsca także za pomocą pedału gazu lub joysticka – co jest nowością. W napędzie bezstopniowym TTV, napęd posiada funkcję PowerZero, która po zatrzymaniu, utrzymuje ciągnik w miejscu i umożliwia ruszenie z miejsca po ponownym wciśnięciu pedału gazu.

WOM

W zależności od wersji i wyposażenia, modele Serii 6C posiadają trzy lub cztery prędkości wałka odbioru mocy z tyłu. Prędkości WOM wybierane są za pomocą dźwigni obok fotela operatora, a napęd wałka włącza się przyciskiem w kabinie lub na tylnych błotnikach. Opcje dodatkowe obejmują także WOM przedni o prędkości 1000 obr/min. Dodatkowo, ciągniki Serii 6C posiadają funkcję AutoWOM, która automatycznie uruchamia i rozłącza napęd wałka w trakcie podnoszenia i opuszczania ramion. Co więcej, zmieniając zakres ruchu ramion podnośnika, operator reguluje jednocześnie w którym momencie funkcja AutoWOM będzie sterowała napędem wałka (na przykład w pracach z kosiarką, operator może ustawić moment włączania napędu kosiarki nisko, tak, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i uruchamiać kosiarkę nisko nad ziemią).

Hydraulika i podnośnik

Standardowo, modele Serii 6C wyposażone są w zębatą pompę hydrauliczną o stałej wydajności 90 l/min, opcjonalnie wyposażenie stanowić może pompa tłoczkowa Load-Sensing o zmiennej wydajności 120 l/min. Maksymalne wyposażenie składa się z pięciu obwodów montowanych z tyłu oraz jednego obwodu umieszczonego z przodu, przy podnośniku. Dodatkowo w wersji z pompą Load-Sensing dostępny jest także układ Power Beyond. Pompa hydrauliczna zasila siłowniki podnośników, w modelach 6C maksymalny udźwig podnośnika tylnego wynosi aż 70000kg. Podnośnik sterowany pokrętłami na panelu oferuje funkcje sterowania pozycyjnego, siłowego oraz pracę mieszaną. Dodatkowo można wykorzystać funkcję Float, czyli opuścić ramiona podnośnika swobodnie i pracować z maszynami kopiującymi teren po którym zestaw się porusza. Dla zwiększenia komfortu w trakcie jazdy z maszynami przewożonymi na podnośniku tylnym, dostępna jest amortyzacja ramion podnośnika z możliwością regulacji. Z przodu można zamontować podnośnik o udźwigu 5000kg. Dzięki temu, ciągniki serii 6C mogą współpracować z różnego rodzaju maszynami. Ramiona przedniego podnośnika można składać, dzięki temu po złożeniu nie zwiększają one ogólnych gabarytów ciągnika. Na błotnikach tylnych kabiny umieszczono przyciski sterowania tylnym podnośnikiem i WOM. Operator może z zewnątrz kabiny odblokować ramiona podnośnika tylnego, może w sposób proporcjonalny sterować ich ruchem, może także uruchamiać napęd wałka odbioru mocy, co jest szczególnie przydatne w trakcie agregowania ciągnika z maszynami.

Kabina

Nowe modele Serii 6C wyposażono w cztero-słupkową kabinę TopVision. Wąskie słupki zapewniają doskonałą widoczność w każdym kierunku. Ciągnik świetnie sprawdza się w pracach z ładowaczem czołowym i różnymi maszynami montowanymi z przodu i z tyłu. W zależności od wersji układu napędowego, we wnętrzu kabiny montowane są różne wersje prawej konsoli. W napędzie Powershift wszystkie sterowniki umieszczono na nowej prawej konsoli, w zasięgu ręki operatora umieszczono dźwignię zmiany biegów, półbiegów oraz dźwignię wyboru zakresów prędkości jazdy. Tuż obok znajduje się panel sterowania podnośnikiem oraz dźwignie sterowania obwodami hydrauliki. W wersji z napędem RVshift oaz TTV, do fotela przymocowano podłokietnik z podstawowymi sterownikami oraz joystickiem. We wszystkich wersjach kabiny, po lewej stronie fotela operatora znajduje się miejsce na chłodziarkę. Tuż przed nim znajduje się składany fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa.

Każdy z operatorów, niezależnie od wzrostu może łatwo dobrać pozycję za kierownicą ciągnika. Koło kierownicy posiada możliwość regulacji w dwóch płaszczyznach a deska rozdzielcza przesuwa się razem z kierownicą. Na panelu wskaźników umieszczono nowy wyświetlacz z 5-calowym ekranem ciekłokrystalicznym. Operator otrzymuje przejrzyste informacje na temat parametrów pracy poszczególnych podzespołów ciągnika. Modele Serii 6C oferują rozbudowany pakiet reflektorów: w masce silnika umieszczono robocze światła LED i światłą do jazdy po drogach. Na słupkach kabiny montowane są światła obrysowe, kierunkowskazy oraz dwie pary dodatkowych reflektorów roboczych. Pod dachem kabiny, maksymalna konfiguracja obejmuje po 6 świateł roboczych z przodu i z tyłu. Opcjonalnie mogą to być reflektory w technologii LED. Przy dachu kabiny montowane jest jedno lub dwa światła ostrzegawcze, w wersji podstawowej lub LED. Kabina może być wyposażona w iMonitor – konsola z 8-calowym ekranem do sterowania funkcjami ciągnika, montowany na nowym wsporniku. Dodatkowy sprzęt montowany w kabinie oraz urządzenia mobilne mogą być ładowane w trakcie pracy z gniazd elektrycznych, także gniazd USB umieszczonych we wnętrzu kabiny.

Amortyzacja

Seria 6C to maszyny, które oferują wysoki komfort pracy dla operatora. Ciągnik może być wyposażony w mechaniczny układ amortyzacji kabiny. Dodatkowo, Seria 6C może być wyposażona w układ hydro-pneumatycznej amortyzacji przedniej osi. Całość uzupełnia fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną i szeregiem możliwości regulacji.

Ładowacz czołowy

Seria 6C należy do klasy ciągników kompaktowych. Są to maszyny zaprojektowane także do prac z wykorzystaniem ładowacza czołowego. Już na etapie przygotowywania konfiguracji wyposażenia, istnieje możliwość wyboru fabrycznego zestawu przygotowania do ładowacza czołowego. W wersji podstawowej „Light Kit”, zestaw zawiera ramę i konstrukcję wsporczą dla ładowacza. Wybierając wersję pełną „Ready Kit”, otrzymujemy ramę i konstrukcję wsporczą oraz: pełne podłączenie zasilania z układu hydraulicznego, złącze Hydro-Fix, gniazdo elektryczne, zintegrowany joystick mechaniczny do sterowania ładowaczem umieszczony w kabinie. Dodatkowo joystick posiada przyciski do zmiany półbiegów Powershift. Jako uzupełnienie, oferta wyposażenia opcjonalnego obejmuje dodatkową skrzynkę narzędziową oraz obciążniki na tylny podnośnik.

Oprócz zestawu przygotowania do ładowacza czołowego, Seria 6C posiada w ofercie szereg wyposażenia, które świetnie sprawdzi się w pracach z TURem. Są to między innymi: rewers Powershuttle z 5-stopniową regulacją, funkcja Stop&Go, układ kierowniczy SDD z redukcją liczby obrotów kołem kierownicy, wydajna pompa LS 120 l/min, dach kabiny z szyberdachem i strukturą FOPS.

Rolnictwo precyzyjne

Nowoczesne ciągniki rolnicze wyposażane są także w rozwiązania z zakresu systemów rolnictwa precyzyjnego. Modele 6C można wyposażyć w zestaw przygotowania do systemu rolnictwa precyzyjnego obejmujący dodatkowe sterowanie na układzie kierowniczym oraz okablowanie. Do obsługi wymagany jest iMonitor. Ciągnik może być zamówiony z odbiornikiem i wtedy jest w pełni gotowy do uruchomienia systemu automatycznego prowadzenia. Ciągniki z przygotowaniem do nawigacji, można także wyposażać w odbiornik w późniejszym czasie. Pod dachem kabiny montowany jest moduł telematyki CTM, który umożliwia wykorzystanie łączności z siecią telefonii komórkowej i za jej pośrednictwem – podłączenie ciągnika do sieci Internet.

Właściciel ciągnika lub administrator gospodarstwa może korzystać z aplikacji SDF Fleet Management, dzięki której ma stały podgląd na lokalizację i parametry użytkowe ciągnika. Dzięki wykorzystaniu modułu CTM możliwe jest także wykorzystanie wsparcia zdalnego (przedstawiciel Deutz-Fahr może zdalnie połączyć się z konsolą w kabinie ciągnika, w przypadku problemów może sprawdzać poprawność ustawień i je zmieniać). iMonitor w kabinie ciągnika może służyć jako terminal uniwersalny do sterowania maszyną poprzez Isobus. Opcjonalnie dostępne są także funkcje AutoTurn (do automatycznego prowadzenia ciągnika także na uwrociach pola) oraz XTend (do bezprzewodowego połączenia iMonitora z dowolnym urządzeniem mobilnym czyli smartfonem lub tabletem, urządzenie mobilne można wykorzystać jako dodatkowa konsola na której wyświetlane są ekrany nawigacji lub Isobus).

Wersje komunalna i Warrior

Modele 6C mogą być zamawiane także w wersji do zastosowań komunalnych. W takim przypadku ciągnik dostarczany jest z maską silnika, błotnikami i dachem kabiny z kolorze pomarańczowym.

Deutz-Fahr przygotował także ofertę dla klientów, którzy oczekują wyjątkowości, są indywidualistami. Wersja Warrior to ciągnik z czarnym nadwoziem i dodatkowymi akcentami wyposażenia podkreślającymi jego charakter i wyjątkowość. Wersja Warrior oferowana jest w dwóch wersjach: może to być Warrior z reflektorami halogenowymi oraz Warrior w pakiecie reflektorów LED. Obydwie wersje wyposażane są w amortyzowany pneumatycznie fotel z funkcją obrotu, układ klimatyzacji, dodatkowe uchwyty w kabinie, rozbudowany pakiet reflektorów.

Źródło: Deutz-Fahr