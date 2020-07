Deutz-Fahr Warrior symbolem nowoczesnej wsi w Nowym Jorku

Ciągnik Deutz-Fahr 9340 TTV Warrior stanął przed Muzeum Guggenheima jako ikona witająca zwiedzających wystawę „Countryside, The Future” („Obszary wiejskie a przyszłość”).

Od 20 lutego wspomniany model został wyeksponowany przed wejściem do Muzeum Guggenheima przy Piątej Alei w Nowym Jorku, a zakrzywiony kształt jego błotników wydaje się nawiązywać do krzywizn budynku zaprojektowanego przez Franka Lloyda Wrighta. Muzeum jest obecnie zamknięte z powodu pandemii COVID-19, ale treści związane z wystawą Countryside, The Future są dostępne na stronie Guggenheim.org/countryside.

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Guggenheima we współpracy z architektem Remem Koolhaasem i jego think tankiem AMO, jest ze wszech miar przedsięwzięciem unikatowym. Szybko staje się to oczywiste dla zwiedzających, gdy zobaczą kolosa witającego ich przed wejściem do nowojorskiego muzeum: prawie 15-tonowy, nowoczesny ciągnik Deutz-Fahr, ustawiony obok modułu, w którym w okresie trwania wystawy co tydzień dojrzewa 45 kg pomidorów, umieszczonych pod zoptymalizowanym oświetleniem ledowym, którego kolor wydaje się różowy. Te dwie instalacje stały się oficjalnymi ambasadorami kampanii.

Jeśli obecność ciągnika na Piątej Alei wydaje się absurdalna i nie na miejscu, to jest to oczekiwany efekt. W rzeczywistości Rem Koolhaas chce, aby mieszkańcy miast przestali lekceważyć pozostałe 98% pozamiejskiego obszaru lądowego. I dlatego zwiedzający otrzymują pierwszą próbkę wystawy w postaci traktora Deutz-Fahr zaparkowanego na zewnątrz. – Z zadowoleniem przyjęliśmy pomysł, aby obwieścić początek wystawy w sposób brutalny i nietypowy: umieszczając w Nowym Jorku ogromny ciągnik – wyjaśnia Koolhaas.

Rem Koolhaas – architekt, pisarz, wizjoner i czynny prowokator – lubi iść pod prąd. Po ponad czterech dekadach poświęconych odkrywaniu miejskich kontekstów, dzisiaj, kiedy wszyscy myślą o przyszłości miasta, katapultuje nas na wieś. – Obecnie autentycznie radykalne przemiany zachodzą właśnie tam – sugeruje.

Projekt immersyjny, z pewnością przeznaczony do bycia przedmiotem dyskusji i kontrowersji (zgodnie z zamierzeniami kuratorów), powstał z bardzo bliskiej relacji z uczelniami (Harvard, Pekin, Wageningen, Nairobi). Projekt, który za jednego z bohaterów obrał sobie ogromny traktor Deutz-Fahr Warrior, przywieziony na Upper East Side na Manhattanie przy wejściu do Muzeum Guggenheima – bardzo popularne i lubiane tło do zdjęć i selfie.

Wspaniałe rolnictwo, wielkie maszyny, wielka energia i duże liczby: nowa wystawa holenderskiego architekta i teoretyka maluje świat rolnictwa poza swoim mitem, który patrzy w przyszłość bez nostalgii za przeszłością.