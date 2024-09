Deutz-Fahr TB – dla lubiących wiatr we włosach. Czy warto na niego postawić?

Polska to nie jest dobry rynek zbytu dla ciągników bez kabin. Najlepiej o tym fakcie świadczy to, że nawet najmniejsze traktorki prędzej czy później muszą dostać jakąś kabinę, by przetrwać na rynku. Niemniej wciąż kilkanaście-kilkadziesiąt procent klientów wybiera maszyny bez niej i właśnie do nich skierowana jest seria TB od Deutz-Fahra.

Seria, choć dużo trafniejsze byłoby określenie para, bowiem ciągniki „TB” są raptem dwa: 5105TB i 5115TB i jak nie trudno się domyślić, oznaczenia odpowiadają mocy silników i to w zasadzie tyle, można zamykać wątek. Albo jeszcze nie, w końcu te kilkanaście czy kilkadziesiąt procent z Was czeka, abyśmy powiedzieli coś więcej o maszynach bez kabiny, które są w Waszym kręgu zainteresowań. W końcu rolnictwo to nie tylko masówka ciągana setkami koni.

Tutaj setki, z delikatnym nadkładem, są dwie, odpowiednio 106 KM i 116 KM pędzone oczywiście z silnika FARMotion i na szczęście z jego wariantu o czterech cylindrach. Bajkowy obraz burzy fakt, iż na pokładzie znajdziemy komplet eko-dodatków, czyli zarówno zawór EGR, filtr cząstek stałych jak i katalizator SCR. No trudno, wszyscy wiemy, że nie zależy to od producenta. To znaczy zależy, bo mógł on postawić na sam układ SCR, albo obniżyć moc i spróbować zmieścić się w normach przy wykorzystaniu rozbudowanego filtra DPF, jednak bez względu na wariant i tak nie uniknęlibyśmy tego, co tak wszyscy kochamy, prawda?

Kompakt, który nie boi się roboty

Spójrzmy więc na pozytywy, a są nimi aż 106 lub 116 konie mechaniczne i 433 lub 472 Nm w ciągniku o bardzo kompaktowych wymiarach; rozstaw osi to zaledwie 2,4 m, zaś szerokość 1,94 m przy wysokości od 1,47 do 2,39 m w zależności od ustawienia ramy ROPS. Przy czym kompaktowy nie oznacza, że mamy do czynienia z chucherkiem do przewracania siana czy pyrkania z wozem paszowym, choć w starej zabudowie gabarytowo sprawdzić się powinien doskonale, a duża moc poradzi sobie z wykarmieniem całkiem dorodnego pogłowia.

Duża jest jednak nie tylko moc, ale i masa ciągnika: własna wynosi od 3300 do 3500 kg, zaś dopuszczalna to aż 6400 kg. Przyzwoite wyniki osiągają także podnośniki; tylny 3600 kg w wariancie podstawowym i 4525 kg z siłownikami wspomagającymi, natomiast przedni da radę podnieść 2100 kg. Bardzo ładnie, zwłaszcza gdy dodać do tego WOM z prędkościami 540/540E w konfiguracji bazowej lub opcjonalnie 540/540E/1000/1000E czy WOM przedni z prędkością 1000. Abyśmy mieli pełen przegląd na możliwości, warto wspomnieć jeszcze o pompie z wydatkiem 55 l/min – i jest to wydatek tylko na potrzeby hydrauliki; wspomaganie ma oddzielną pompę, oraz 2 lub 3 obwody ze sterowaniem mechanicznym.

Czy te parametry nie zachęcają, aby podpiąć do tych ciągników jakiś pług albo agregat? Może nie jest to polowy wymiatacz, ale zdecydowanie szkoda by było zostawiać ten ciągnik na placu, bo Deutz-Fahr zadbał by mógł on stać się nawet główną siła pociągową w mniejszym gospodarstwie, oczywiście raczej nie w naszym klimacie, choć plantatorzy warzyw, sadownicy, hodowcy zwierząt z pewnością docenią połączenie mocy i zwartego gabarytu.

A skoro o tym mowa, nim przejdziemy do przekładni warto dodać, że kąt skrętu wynosi 50 stopni – ani źle, ani rewelacyjnie. W standardzie zajdziemy mechaniczny hamulec ręczny, blokadę 100% (ta jest elektrohydrauliczna), funkcję Stop&Go (znów ekologia), zewnętrzne gniazdo 12V – w sumie jakie inne mogłoby ono być w ciągniku bez kabiny, składany ROPS, amortyzację platformy na silent-blockach, a fotela operatora mechaniczną oraz regulację wysokości kierownicy.

Skromnie, choć wielu to wystarczy. Lista wyposażenia opcjonalnego jest całkiem bogata, choć zapewne dość mocno podbije cenę. Rozpoczyna ją pakiet oświetlenia roboczego oraz dodatkowe lusterka wsteczne na ramie, później znajdziemy między innymi gniazdo ABS, hamulec przyczepny Dual Mode, układ kierowniczy z SDD, wspomniane wałki o większej liczbie prędkości, synchronizacje i niezależne sterowanie podnośnikiem z błotników czy pompę o wydatku nie 55, a 68 l/min i kilka innych gadżetów, na które nie wystarczy już miejsca, w końcu to ciągnik stosunkowo niedużych rozmiarów i nie ma co przesadzać.

Przekładni jest tu dostatek

Jak to zwykle bywa w koncernie SDF, wybór przekładni jest bardziej niż zadowalający, a raczej konfiguracji przekładni T4330. Wariant najprostszy to przekładnia 10×10 opcjonalnie z niższymi biegami, co daje 20×20. Dalej bardziej wymagający klienci mogą liczyć na 20×20 lub 40×40 z półbiegami Hi-Lo, co ciekawe przy prędkości 40 km/h silnik będzie miał 1990 obr/min (ECO), wartość ta oczywiście zależy od wyboru opon czy wariantu przekładni. Dla fanów rozwiązań prostych dedykowany jest rewers mechaniczny, zaś dla tych, którzy cenią komfort ponad wszystko, PowerShuttle. Słowem każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Pierwszy kontakt z TB

Na targach Agro Show w Bednarach zaprezentowany został model 5105 TB, choć dla oceny pierwszego wrażenia nie ma to większego znaczenia, bowiem obydwa modele różni jedynie moc silnika, nawiasem mówiąc tego samego. Model wyposażony dość skromnie, bo bez przedniego WOM-u czy TUZ-u i bez jakiegokolwiek ładowacza, ot taki zwykły ciągnik bez dachu – bo opcji daszku nie ma, jest tylko ROPS, z dwoma obwodami hydrauliki. Ale taki był chyba zamysł, by pokazać ciągnik w konfiguracji, która nie będzie straszyła. W końcu na targi przychodzą także klienci, którzy nie chcą lub mają wręcz dość przekombinowanych ciągników, z drugiej jednak strony nie bardzo widzą siebie w maszynie z Chin czy Indii.

Taka prosta i dość przyjemna w obyciu seria TB, choć postawiona w cieniu dużych maszyn i obok obleganego modelu serii Keyline, również przyciągała wiele uwagi. Ten traktor jest budżetowy i prosty, nie ma co ukrywać, ale nie jest prostacki i uklepany na kolanie. Choć ma tunel środkowy, co było wymuszone chęcią osiągnięcia niskiej sylwetki, to jest on ładnie zabudowany, podobnie jak deska rozdzielcza z uszczelnionymi przyciskami, zupełnie inaczej jak w przypadku ciągników, z których po prostu ściągnięto kabinę i całą resztę albo pozostawiono w wariancie totalnie nieodpornym na warunki atmosferyczne, albo w najlepszym wypadku na szybko obciągnięto klasyczne przełączniki gumkami, które zaraz wypłowieją i popękają.

W porządku, może postawienie na użycie opasek samozaciskowych do mocowania chyba większości wiązek, to nie jest rozwiązanie „high-end”, podobnie jak śruby czy wkręty bez zaślepek, niemniej całość jest wykonana schludnie i tak naprawdę trudno się do czegoś przyczepić. Dźwignie chodzą jak to w Deutz-Fahrze z lekkim oporem, ale pewnie, po drogach prowadzenia, których się spodziewamy, a fotel nie jest przesadnie tani, siedzi się wygodnie. Czy warto zatem rozważyć taki ciągnik, jeżeli kabina nie jest nam niezbędna? Naszym zdaniem zdecydowanie tak.