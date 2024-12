Deutz-Fahr – Promocje na koniec roku: wyprzedaż floty demo i ciekawa oferta na kombajny

Koniec roku to ciekawy moment na rozejrzenie się po promocjach i wyprzedażach. Deutz-Fahr rusza z całkiem ciekawą ofertą, a zyskać można ogromny rabat.

Trzeba przyznać, że ciągniki Deutz-Fahr przyciągają wzrok niezwykłym dizajnem. Jakby tego było mało, to w palecie pojawiły się niezwykle ciekawe kolory malowania, które dodatkowo ubogacają pomysłowe wzornictwo tych maszyn.

Ciekawe są też linie specjalne ciągników Deutz-Fahr, bo czarny, mieniący się chromowymi dodatkami Warrior stał się niemal z miejsca hitem sprzedaży. Niczego sobie jest także niespotykana, bo biała linia Lamborghini, która łączy zarówno dizajn, jak i arcyciekawe wyposażenie dostępne już w standardzie.

I trzeba przyznać, że mimo kryzysu sprzedaż ciągników Deutz-Fahr utrzymuje się na bardzo stabilnym poziomie. Przyjęta przez koncern SDF strategia połączenia wzornictwa maszyn, ze znakomitym wyposażeniem, nowoczesnymi silnikami i całą gamą dopasowanych do wszelkich potrzeb przekładni, była dobrym ruchem.

Poważny rabat na ciągniki demo

Jeśli ktoś zastanawia się nad kupnem ciągnika Deutz-Fahr, to teraz ma znakomitą okazję do uzyskania dodatkowych korzyści finansowych. Mowa o limitowanej ofercie na ciągniki pokazowe, będące w zasobach autoryzowanych dealerów tej marki.

To ciągniki o śladowym przebiegu i użytkowane pod czujnym okiem specjalistów firmy Deutz-Fahr. Co istotne, ciągniki te są dostępne w ofercie finansowania fabrycznego 0% na okres 4 lat i oczywiście dodatkowo objęte pełną fabryczną gwarancją producenta.

Ciągniki demonstracyjne to szczególnie łakomy kąsek dla tych, którzy chcą uzyskać dodatkowe rabaty. O poszczególne modele trzeba pytać u dealerów, ale jak podaje sam Deutz-Fahr, ceny wyprzedaży “demówek” są atrakcyjne i można uzyskać nawet 50 000 zł rabatu.

Kombajny Deutz-Fahr w ofercie przedsezonowej

Na nadchodzący sezon żniwny ciekawa oferta dotyczy także wszystkich modeli kombajnów Deutz-Fahr. Już teraz można je zamawiać na przyszły sezon, a większość z nich jest dostępna od ręki na placach dealerskich.

Korzystne warunki zakupu obejmują oczywiście maszyny z bogatym wyposażeniem, ale także wyjątkową ofertę finansowania 0% obejmującą dwa lata i stałe miesięczne raty. W promocji znajdziemy doskonale znane modele kombajnów, a są to:

Seria C6200/C6300

Gama obejmuje dwa modele: C6205TS oraz C6305TS. To najmniejsze maszyny dostępne aktualnie w ofercie marki Deutz-Fahr. To maszyny 5-klawiszowe z dużym bębnem młócącym, turbo-separatorem, sporymi jak na swoją klasę wytrząsaczami i sitami. Model C6205TS posiada sterowanie realizowane mechaniczne, natomiast w modelu C6305TS główne parametry regulowane są elektrycznie.

Seria C7200

Seria tych dostępnych na wyprzedaży kombajnów składa się z modeli: C7205TS -5-klawiszowy oraz 7206TS – 6-klawiszowy. Obydwa modele wyposażone są dodatkowo w turbo-separator TS, czyli drugi bęben młócący. Dzięki temu, maszyny potrafią pracować z wydajnością wyższą nawet o 20%. Sterowanie w tej serii maszyn odbywa się elektrycznie, a operator ma do dyspozycji konsolę z nowym komputerem pokładowym.

Seria C9300

To największe modele kombajnów w ofercie marki Deutz-Fahr, a co za tym, są to bardzo zaawansowane technicznie. Te 6-klawiszowe maszyny wyposażone zostały we wszystkie najnowsze rozwiązania techniczne oraz pełne bieżące monitorowanie zbieranego plonu. Kombajn C9306TS może być wyposażony – podobnie jak mniejsze modele – w rozwiązania wchodzące w skład systemów rolnictwa precyzyjnego.

Jeżeli jesteście zainteresowani, to szczegółowych informacji na temat dostępności ciągników demo i kombajnów udzielają dealerzy marki Deutz-Fahr.