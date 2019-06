DEUTZ-FAHR prezentuje ulepszoną Serię 5D

Kompaktowe, uniwersalne ciągniki projektowane są z myślą o wykonywaniu różnego rodzaju prac jako maszyny główne lub pomocnicze, dlatego też muszą współpracować z wieloma typami osprzętu oferując wszechstronność zastosowań.

Nowe modele Serii 5D Model Year 2019 dostępne są z 3- lub 4-cylindrowymi silnikami FARMotion o mocy w zakresie od 74 do 101 KM (55,4 do 75 kW), spełniającymi wymogi normy emisji spalin Stage IIIB. Dzięki wykorzystaniu elektronicznie sterowanego układu wtryskowego Common Rail (maks. do 2000 bar), te mocne i ekonomiczne jednostki napędowe zapewniają wzrost momentu obrotowego na poziomie 42%. Układ oczyszczania spalin korzysta z katalizatora utleniającego DOC (Diesel Oxidation Catalyst) oraz zewnętrznej, chłodzonej recyrkulacji spalin EGR. Silniki FARMotion zaprojektowano specjalnie z myślą o wykorzystaniu w ciągnikach rolniczych, dlatego oferują kompaktowe gabaryty i optymalny dostęp do wszystkich punktów obsługowych.

Nowe modele Serii 5D Model Year 2019 oferowane są w dwóch podstawowych wersjach wyposażenia. W wersji LS wyposażenie stanowi mechaniczny rewers kierunku jazdy współpracujący ze skrzynią 30+15 lub 45+45 Overspeed (ta druga skrzynia z trzema półbiegami Powershift (obydwie z super-reduktorem). Wersja GS oferuje regulowany w pięciu ustawieniach elektro-hydrauliczny rewers kierunku jazdy PowerShuttle, przycisk sprzęgła Comfort Clutch na dźwigni zmiany biegów oraz funkcję Stop&Go. Prędkość maksymalna 40 km/h osiągana jest przy obrotach silnika zredukowanych do 1870 obr/min.

Modele Serii 5D Model Year 2019 dostępne są z WOM tylnym o trzech prędkościach, w tym ECO. Opcjonalnie ciągniki mogą być wyposażone w WOM przedni. Układ hydrauliczny z pompą o stałej wydajności 54 l/min zasila podnośnik i maksymalnie 3 obwody hydrauliczne. Ciągniki wyposażane są seryjnie w dodatkową, całkowicie oddzielną pompę hydrauliczną do zasilania układu kierowniczego.

Podnośnik tylny oferuje udźwig do 3600 kg. Sterowanie podnośnika tylnego, WOM oraz układu hydraulicznego realizowane jest za pomocą dźwigni. Z przodu możliwy jest montaż opcjonalnego podnośnika Sauter o udźwigu 2100 kg. Opcje wyposażenia obejmują między innymi automatyczne blokady stabilizatorów oraz podnośnik elektroniczny EHR. Nowe modele Serii 5D Model Year 2019 posiadają wyjątkowo przestronną, cztero-słupkową kabinę, w której wszystkie przyrządy sterownicze rozmieszczono ergonomicznie. Opcjonalny szyberdach ułatwia wykonywanie prac z użyciem ładowacza czołowego. Klimatyzacja, pneumatycznie amortyzowany fotel operatora to kolejne pozycje z dodatkowego wyposażenia nowych modeli 5D Model Year 2019. Wysokość całkowita ciągnika w zależności od ogumienia wynosi od 2415 mm do 2610 mm (koła 36″ i dach z klimatyzacją).

Modele Serii 5D Model Year 2019 wyróżnia nowa maska silnika, która nawiązuje do rodziny modeli tej marki w klasie mocy do 128 KM. Nowe modele wchodzą do oferty Autoryzowanych Dealerów marki Deutz-Fahr w połowie bieżącego roku.

Wybrane dane techniczne:

5D Model Year 2019 5080 D 5090 D 5090.4 D 5100.4 D Silnik FARMotion – IIIB FARMotion – IIIB FARMotion – IIIB FARMotion – IIIB Moc maksymalna (KM) 74 87 87 101 Moment maksymalny (Nm) 342 354 354 408 Cylindry/pojemność (il./cm³) 3 / 2887 3 / 2887 4 / 3849 4 / 3849 Waga ciągnika (kg) 5200 5200 5200 5200

Komunikat prasowy Deutz-Fahr