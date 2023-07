Deutz Fahr prezentuje ciągnik specjalistyczny 5 DF TTV z 4 kołami skrętnymi

Najnowsze wcielenie ciągników serii 5 DF TTV otrzymało możliwość wyposażenia w układ sterowania czterema kołami, który ma sprawiać, że ciągniki te zyskają jeszcze więcej pod względem łatwości manewrowania, komfortu oraz bezpieczeństwa.

Modele Deutz Fahr serii 5DF TTV z układem kierowania czterema kołami jak zapewnia producent zapewniają niezrównaną wydajność pracy na ograniczonej przestrzeni, dzięki zwiększonej w porównaniu do klasycznych konstrukcji zwrotności. Nowy układ kierowniczy pozwolił zredukować promień zawracania aż o 26 proc., bez konieczności zwiększania szerokości ciągnika czy rozstawu osi.

Dodatkowo, układ kierowania czterema kołami pozwala operatorowi na wybór odpowiedniego do warunków i wykonywanej pracy trybu kierowania, czyli tryb „proporcjonalny” w którym tylne koła ciągnika obracane są proporcjonalnie do ruchu kół przednich, ale w przeciwnym do nich kierunku, w tym trybie znacznie redukowany jest promień zawracania (26% w porównaniu do ciągnika z przednimi kołami kierowanymi),

Ponadto istnieje tryb „proporcjonalny, opóźniony” w którym tylne koła ciągnika obracane są proporcjonalnie do ruchu kół przednich ale w przeciwnym do nich kierunku, jednak ich obrót następuje dopiero po pewnym czasie (z opóźnieniem). W tym trybie maszyna ciągniona przez traktor wyjeżdża z rzędu roślin i jadąc kopiuje ślady kół traktora.

Kolejnym jest tryb „manualny”, gdzie operator za pomocą pokrętła na desce rozdzielczej może manualnie sterować tylnymi kołami ciągnika. Dzięki temu jadąc w poprzek zbocza możliwa jest manualna kompensacja znoszenia tyłu traktora w trakcie jazdy,

Ostatnim jest tryb “krab” w którym koła tylnej osi obracają się w tym samym kierunku co koła osi przedniej, dzięki czemu możliwa jest poprzeczna korekta pozycji ciągnika bez potrzeby wykonywania dodatkowych manewrów czy zmian kierunku jazdy.

Zagłębiając się bardziej w szczegóły techniczne warto zwrócić uwagę, że modele ciągników specjalistycznych serii 5DF TTV z układem kierowania 4 kołami napędzają najnowsze silniki FARMotion 35 oraz FARMotion 45. Jednostki napędowe generują w tych modelach moc maksymalną do126KM z OverBoost. Dzięki zwiększonemu momentowi maksymalnemu i optymalnemu przebiegowi krzywych momentu i mocy, uzyskano zredukowane zużycie paliwa.

Z kolei bezstopniowy układ napędowy TTV zapewnia jak informuje producent płynne prowadzenie, wysoką trwałość i wydajność w każdych warunkach. Bezpieczny postój gwarantuje hydrauliczny hamulec postojowy HPB. Podobnie jak w pozostałych traktorach specjalistycznych tej marki, oś przednia modeli 5DF TTV z układem kierowania czterema kołami posiada 100% blokadę mechanizmów różnicowych oraz prawdziwy układ hamowania czterema kołami. Dla zwiększenia komfortu prowadzenia, ciągnik może być wyposażony w układ wielowahaczowej, niezależnej amortyzacji kół przedniej osi.

O komfort operatora dba cztero-słupkowa kabina z płaską podłogą. Została ona w czterech punktach podparcia zawieszona na hydraulicznych silnet-blockach. Dodatkowo może być wyposażona w system filtracji kategorii 4, fotel operatora premium z amortyzacją pneumatyczną i zintegrowanym podłokietnikiem MaxCom na którym umieszczono sterowniki wszystkich funkcji ciągnika. Ciągniki oferują pełną integrację z rozwiązaniami w zakresie rolnictwa precyzyjnego SDF Smart Farming Solutions. Zarówno funkcje ciągnika, jak sterowanie maszynami mogą być realizowane przez iMonitor w kabinie.

Nie można również zapomnieć o układzie hydraulicznym z pompą Load-Sensing o wydajności 115 l/min, który posiada do dziewięciu obwodów o wysokim wydatku oleju (pięć z tyłu, cztery centralnie – przy kabinie). Wszystkie obwody sterowane są elektronicznie z możliwością regulacji wydatku i czasu podawania oleju. Podnośnik tylny o udźwigu 3400 kg posiada w standardzie układ amortyzacji drgań. Opcjonalny podnośnik przedni oferuje udźwig 1500 kg. Z przodu może być zamontowany także przedni WOM o prędkości 1000 obr/min. WOM z tyłu posiada prędkości 540/540ECO/1000. Opcje wyposażenia obejmują także WOM synchro.

