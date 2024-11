Deutz-Fahr na gąsienicach, “mały Quadtrac” i wiele więcej. Przegląd najciekawszych ciągników na EIMIE

Zagraniczne targi, zwłaszcza włoskie, to doskonała okazja, by podpatrzeć, jak wyglądają ciągniki nieco mniej oczywiste, także nowych lub nieznanych marek. Zabieramy Was w krótką podróż po traktorach, jakie nie zmieściły się w osobnych relacjach.

W różnych częściach świata rolnicy mają swoje własne wymagania względem ciągnika. W regionach o potężnym rozdrobieniu gospodarstw, za to z brakiem norm i surowych wymogów prawnych, ciągniki są zwykle bardzo proste i niezbyt duże. Znaczenie ma oczywiście też to, kto jako pierwszy dotarł do danej części świata z ciągnikiem i niejako nauczył miejscowych sztuki tworzenia traktora po swojemu.

Oczywiście są też kraje, gdzie przemysł ciągnikowy rozwinął się samodzielnie; takim krajem bez wątpienia są Włochy z bardzo długą, barwną i ciekawą historią wielu marek. Część z nich już nie istnieje, inne zostały inkorporowane do większych firm. Niemniej włoski rynek ciągników wciąż żyje, a tamtejsze wymogi rolników i chęć ich sprostaniu wciąż napędzają różnych producentów. Przejdźmy się zatem po stoiskach i maszynach, jakie można było spotkać podczas tegorocznej EIMY.

Co robi Włoch kiedy mu się nudzi? Traktor… gąsienicowy

Działająca od roku 1958 roku rodzinna firma SCAIP zajmuje się wytwarzaniem przeróżnego sprzętu. U zarania swoich dziejów były to oczywiście proste maszyny jak chociażby wciągarki hydrauliczne, z czasem jednak pojawiła się koncepcja montażu takiej wciągarki na podwoziu spycharki gąsienicowej i tak powstała maszyna znana jako układarka do rur czy też żuraw boczny. Nie jest to oczywiście koncepcja będąca dziełem czy pomysłem SCAIP, ale odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.

Tak samo było w przypadku wejścia firmy w branżę leśną z maszynami do ciężkich zrywek i przecinek, aż w końcu w 1996 roku ktoś na firmowym spotkaniu stwierdził: zróbmy sobie traktor, bo czemu by nie. Tak powstała seria Warrior, ciągników wcale nie będących małymi winnicowymi rozrabiakami, a naprawdę imponującymi i twardymi zawodnikami wagi średniej i ciężkiej. Obecnie oferta firmy składa się z sześciu modeli, a wieńczy ją STX430 o mocy 430 KM, zaś najmniejszy model STX150 ma 150 KM i ponad 5 ton masy własnej. Co ciekawe źródłem napędu jest motor FPT F36 z którego wykrzesano 143 KM, a więc maksimum możliwości. Warto dodać, że za firmą nie stoi żaden wielki koncern, ot rodzinna firma produkuje sobie całkiem pokaźnych rozmiarów ciągniki gąsienicowe, które wciąż cieszą się wzięciem, bo firma dodaje nowe modele.

Na targach można było zobaczyć dziewięciotonowego STX180, a więc model drugi od dołu pod względem mocy, a pierwszy wyposażony w silnik Volvo 581, 5,13 l czterocylindrowy o mocy 175 KM. Kolejne modele korzystają z silników 582 – również cztery cylindry oraz jednostek sześciocylindrowych: TAD882, TAD1181 i TAD1381. Wszystkie ciągniki firmy spełniają normę Stage V.

Wszystkie imponują także możliwościami, jak chociażby ilością wyjść hydraulicznych; w przypadku prezentowanego STX180 było to aż 6 par, do tego podnośnik kat. 3 o udźwigu 8500 kg. Choć prędkością maksymalna nie imponuje (od 0-10 km/h), STX180 robi wrażenie biorąc pod uwagę, że jest to produkt niezależnej firmy, który nie jest jakimś tam konceptem, tylko odnoszącym na rynku sukcesy finalnym produktem.

H-24. Kolejny maluch w blokach startowych

Gdzie pokazać się z małym ciągnikiem, kiedy ma się w planach wejście na europejskie rynki? Zdecydowanie Włochy to wybór trafiony. O firmie Kartar z Indii już wspominaliśmy przy okazji ich 75-konnego ciągnika, jednak bez wątpienia nim zobaczymy tamtą maszynę na rodzimych wystawach, w oko może nam wpaść mniejsza propozycja firmy, czyli Kartar H-24. Zgodnie z sugestią, H w nazwie, oznacza, że mamy do czynienia z wersją o napędzie hydrostatycznym. Coś się musiało zadziać, że w ostatnim czasie mamy prawdziwy wysp ciągników tej kategorii wyposażonych właśnie w hydrostat.

Jak dowiedzieliśmy się już jakiś czas temu, do Indii dość intensywnie pukają Japończycy, przynosząc ze sobą licencje i patenty, jak zrobić mały ciągnik lepiej, efektywniej i bardziej atrakcyjnie. Dlatego nie dziwi, że pod maską małego Kartara znajduje się trzycylindrowa jednostka Mitsubishi o mocy 24 KM. Prędkość jazdy oscyluje w granicy 20 km/h, podnośnik ma 500 kg udźwigu i tak jak w większym modelu, odpowiada za niego włoska MITA. Jeżeli chodzi o wzornictwo, to jest ono na podobnym poziomie co w większym modelu, choć trzeba przyznać, że światła soczewkowe, LED-owe kierunkowskazy i nowocześnie zaprojektowane miejsce pracy operatora robią niezłe wrażenie.

SDF na gąsienicach

To dość rzadki widok na naszych wystawach, a tym bardziej polach, dlatego jak tylko nadarzyła się okazja, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tej trochę enigmatycznej ofercie SDF-u. Model 5115, ale na gąsienicy, czyli „K” i to gąsienicy stalowej, z gumowymi nakładkami zyskał świeżość stylistyki znanej nam dobrze z ostatnich ciągników grupy jakie miały premiery. Wersja z daszkiem, w zielonych barwach Deutz-Fahra, kusiła rozbudowaną hydrauliką (5 wyjść), silnikiem FARMotion 45 o mocy 115,5 KM oraz przekładnią CT4150 o 12 lub 16 przełożeniach z dodatkowym nadbiegiem. Ciągniki występują w trzech wariantach: M o rozstawie gąsienic zapewniającym świetną stabilność oraz F, czyli zwężonym do pracy w winnicach, odpowiednio KM i KF w nazewnictwie oraz wariant K czyli najcięższy i najmniejszy ogólnego przeznaczenia.

O ile Deuz-Fahr wygląda nieco dziwnie na gąsienicach, bowiem znamy go bardzo dobrze z wersji kołowych, o tyle czerwony odpowiednik, czyli SAME, w takiej konfiguracji pasuje idealnie. W końcu firma była i jest znana z produkcji ciągników skrojonych na miarę potrzeb lokalnych rolników.

Odpowiednikiem serii 5K jest seria Krypton również w dwóch wariantach F oraz M. A zatem nie powinno dziwić, że właśnie warianty do prac w winnicach były reprezentowane przez Kryptona F, tym razem na gąsienicy gumowej i ze znacznie mniej rozbudowaną za to składaną ramą ROPS. Jeżeli chodzi o napęd oraz jego przeniesienie – bez zaskoczenia – są identyczne jak w DF, także tutaj modele ponad 100KM napędzane są silnikiem FARMotion 45, zaś słabsze 35, tylko najsłabszy model nie ma układu SCR.

Kubota goni stawkę

Absolutnie ukochana przez wszystkich producentów z Chin oraz Indii marka Kubota w końcu dołączyła do elektrycznego wyścigu na poważnie i nadrabia zaległości względem już sprzedawanych ciągników na baterie z Indii. Model LXe-26V znany od roku 2022, ale wciąż często pomijany. To Kubota też ma elektryka? Oczywiście, że ma. Z mocą 26 KM krzesaną z trzyfazowego silnika, baterią wystarczającą na około 4 godziny pracy i trzyzakresowym hydrostatem można powiedzieć, że znów wyznacza standardy, choć nie była pierwsza. Podczas targów w Bolonii, traktor był eksponowany w samym sercu stoiska firmy tuż obok nagrodzonej prasy.

Antonio Carraro nie przestaje zaskakiwać

Gwiazd na stoisku włoskiego producenta ciągników specjalistycznych było wiele; traktor roku, model klasyczny, zminiaturyzowany Quadtrac czy chociażby ciągnik koncepcyjny SRe. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, podczas projektowania swojego ciągnika koncepcyjnego kierowali się oni rzeczywistym zapotrzebowaniem rynku. Podobno rolników, choć patrząc na statystyki sprzedaży traktorów elektrycznych, zapał firm we wchodzeniu w segmenty większych mocy jak i po rozmowach z dziennikarzami z innych krajów, jest to dość wątpliwej trafności stwierdzenie.

Pewne jest to, że elektryczne ciągniki w wydaniu mini mogą mieć faktycznie sens o ile producent nie przesadzi ze stopniem komplikacji no i oczywiście ceną. Jak to będzie w przypadku, gdy koncepcyjny SRe dotrze do fazy produkcyjnej? No cóż, firma nie chce rezygnować w nim z żadnej ze swoich mocnych stron, a więc ciągnik bazuje na ramie z możliwością skrętu obydwu części względem siebie, ma nadciśnieniową kabinę z dodatkową filtracją i rozbudowaną przekładnię o czterech przełożeniach, którą napędza jeden z dwóch silników – 50 kW, drugi zaś 35 kW ma za zadanie dostarczać moc do WOMu.

Źródłem zasilania jest akumulator o pojemności 38 kWh i napięciu 400V, z którego również można zasilać zewnętrze urządzenia prądem o napięciu 48V i mocy maksymalnej odbiornika 10kW. Póki co wiadomo tyle. Ciągnik oczywiście wygląda bardzo ładnie i z pewnością podczas kolejnych targów może liczyć na liczne nagrody czy wyróżnienia. Pytanie czy gdy wersja ostateczna ujrzy światło dzienne, a rolnicy poznają jej cenę, to faktycznie trafi pod strzechy, czy tam dachówki włoskich rolników.

Większe szanse ma na pewno już produkowany Mach 4R, czyli wspomniany Quadtrac w wersji mini, bowiem tak jak traktor CNH, także Mach 4R ma zamiast kół cztery gąsienice w układzie delty i jest ciągnikiem łamanym. Występujący w dwóch wariantach 8900R oraz 10900R imponuje nie mniej niż ogromny Quadtrac, w końcu zmieścić w tak małym ciągniku przekładnię 32×32, czterocylindrowy silnik 3,3 L oraz wszystkie te komponenty od ekologii, a przy tym wygospodarować miejsce na kabinę z funkcję obrotu miejsca pracy operatora, przedni TUZ, czy chociażby wentylator z funkcją automatycznego czyszczenia to jest sztuka. W dodatku ciągnik jest niewiele większy od klasycznych kołowych wariantów, od których realnie jest tylko wyższy za sprawą znacznie większego prześwitu.

Oczywiście, we włoskim rolnictwie nie brakuje zapotrzebowania na ciągniki bardziej klasyczne, znane i z naszych pól. Zdarzają się regiony, gdzie i dla 400-500 konnego ciągnika znajdzie się praca, niemniej to co najciekawsze skrywa się naszym zdaniem bliżej gór i w samych górach, tam gdzie można spotkać plantacje ziół, ryżu, winogron czy też liczne gospodarstwa mleczne. To bardzo istotne segmenty włoskiego rolnictwa, zatem nie dziwi fakt ilości typowo włoskiego sprzętu na, co by to nie było, najważniejszej wystawie rolniczej nie tylko Włoch, ale także południowej Europy.