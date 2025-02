Deutz-Fahr ma zimową promocję dla rolnika. I to się ceni, gdy sam cenisz swoje pieniadze

Od razu wyjaśnię, że zimowa promocja u Deutz-Fahr’a nie dotyczy tańszych ferii dla rolników w Zakopanem. O co to, to nie. Tu akcja skierowana jest dla przewidujących i zapobiegliwych. Oraz dla tych, którzy cenią swoje pieniądze.

Trzeba przyznać, że Deutz-Fahr dba nie tylko o sam wizerunek ciągników w sensie wizualnym, bo dizajn ich maszyn jest oszałamiający, ale dba też o jakość usług serwisowych. Jednak nie tylko, bo o swojego klienta trzeba dbać nie tylko na poziomie samego produktu czy jego serwisowania, ale też na poziomie dostępu do części zamiennych i ich rozsądnych cen.

Każdy ciągnik, aby utrzymać jego kondycję przez długie lata i polne sezony, wymaga dobrego serwisowania. Tu chyba nie ma dyskusji, bo nowoczesny traktor i te wszystkie systemy wspomagające i ułatwiające nam pracę, muszą przechodzić okresowe przeglądy.

Wraz z nimi trzeba wymieniać części eksploatacyjne jak akumulatory, filtry, paski czy też oleje silnikowe czy przekładniowe i smary. To normalny stan rzeczy, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić. To część okresowego przeglądu ciągnika. Dobrze więc już teraz w lutym pomyśleć o przeglądzie serwisowym swojego Deutz-Fahra, bo prace polowe ruszą właściwie lada chwila.

Check-Up 4.0: doświadczenie Deutz-Fahr

Teraz jest ku temu szczególna okazja, bo Deutz-Fahr ogłosił właśnie zimową promocję skierowaną do rolników, posiadaczy ciągników tej marki. Dotyczy ona specjalnych rabatów na oryginalne części eksploatacyjne niezbędne do przeglądu ciągnika przed sezonem.

Jednak nie tylko, bo akcja pod hasłem: “Check-Up 4.0: doświadczenie Deutz-Fahr w każdym detalu” dotyczy także wielu części zamiennych. Poza wspomnianymi już akumulatorami, olejami, smarami i filtrami akcją objęte zostały także: oryginalne rozruszniki, alternatory, reflektory, lampy czy klosze do nich.

Wszystko to części, które naturalnie, w czasie eksploatacji ciągnika, się zużywają i przychodzi czas na ich wymianę na nowe. Nie ma tu ukrytej akcji serwisowej, a tylko zachęta do skorzystania z oryginalnych części i podzespołów, które są tańsze i łatwo dostępne u autoryzowanych dealerów marki Deutz-Fahr.

Promocja u dealerów obowiązuje do 28 lutego 2025 roku.