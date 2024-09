Najmniejszy z serii z dobrymi perspektywami, ceną i finansowaniem. Deutz-Fahr 5075 Keyline (video)

Seria 5 Keyline składa się z czwórek – cztery modele, cztery cylindry, ale zdecydowanie ten najmniejszy model ma największe perspektywy przed sobą. Dlatego nie dziwi fakt, że była to jedna z bardziej obleganych maszyn na stoisku firmy Deutz-Fahr podczas tegorocznej wystawy Agro Show.

Na wiosnę tego roku mogliśmy premierowo zobaczyć pierwszego przedstawiciela nowej serii 5 Keyline; był to model 5095, który do Kielc przyjechał prosto z fabryki z jednym z pierwszych numerów seryjnych wybitych na tabliczce znamionowej. W Bednarach SDF postanowił zabrać ze sobą znacznie bardziej perspektywiczny ciągnik – model 5075.

Dlaczego bardziej perspektywiczny? Przede wszystkim mamy przed sobą ciągnik kompaktowy o mocy 75 KM w całkiem niezłej cenie 178 tys. zł (wariant podstawowy) dysponujący czterocylindrowym silnikiem FARMotion (seria 45) oraz masą własną wynoszącą 4 tony (6,5 t masy dopuszczalnej) i podnośnikiem 3,6 lub 4,5 t.

Parametry są świetne nie tylko do prac pomocniczych z ładowaczem, ale nawet do prac polowych w mniejszych gospodarstwach. Zwłaszcza, że ciągnik nie jest przesadnie naszpikowany elektroniką czy skomplikowanym wyposażeniem. Można powiedzieć, że jest to doskonałe wyważenie poniżej serii 5, ale z większym silnikiem i stabilnością większego ciągnika. Co z resztą można było usłyszeć w rozmowach oglądających, zgromadzonych wokół zaprezentowanej.

Oczywiście nie można serii Keyline zarzucić biedy, bowiem do wyboru jest kilka przekładni: 20×20, 20×20 z dwoma półbiegami Hi-Lo czy dodatkowym reduktorem 40×40 z Hi-Lo. Hydraulika zapewnia wydatek 55 l/min, zaś WOM może pracować z dwiema prędkościami 540 i 540 ECO. To wszystko składa się na obraz ciągnika, który może nie jest mistrzem w każdej kategorii, ale oferuje solidne atuty przemawiające za wyborem propozycji SDF, zwłaszcza w wydaniu 5075 bez katalizatora SCR i nowocześniejszym silnikiem FARMotion zamiast popularnego u konkurencji starszego generacyjne 3,6 l.

Faktem jest, że ciągniki są produkowane w Turcji (zarówno ciągnik jak i kabina), lecz trzeba przyznać, że tak jak w przypadku 5095, tak i u w pełni produkcyjnego 5075 trudno jest znaleźć coś, o co można by skruszyć kopię w ciągniku, który z założenia ma być budżetowy.

Warto też zwrócić uwagę na finansowanie; oferta 0% na 7 lat jest obecnie jedną z najkorzystniejszych na rynku.