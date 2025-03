Deutz-Fahr 5 Keyline – pomocniczy czy główny? A może i taki i taki?

Rolnicy często stają przed wyborem, czy warto postawić na model uniwersalny, który równie dobrze poradzi sobie jako główny ciągnik w mniejszym gospodarstwie, jak i jako pomocniczy w większej produkcji? Jakie musi posiadać cechy, by spełnić tak szerokie, a jednocześnie trudne wymagania?

Ciągniki Deutz-Fahr 5 Keyline to seria maszyn, które zdecydowanie mogą sprostać obu tym rolom. Dzięki swoim parametrom technicznym i komfortowej konstrukcji, modele tej serii stają się coraz popularniejszym wyborem wśród rolników. Dlaczego?

Moc i wydajność na każdą potrzebę

Seria 5 Keyline oferuje modele o mocy od 75 do 106 KM, napędzane niezawodnym, 4-cylindrowym silnikiem FARMotion 45 o pojemności 3,9 litra. Silniki te spełniają normy emisji spalin Stage V – model 5075 Keyline jest wyposażony w filtr DPF, natomiast 5095 i 5105 Keyline posiadają dodatkowy katalizator SCR (AdBlue). Na samej mocy jednak nie koniec, bo dzięki dużemu momentowi obrotowemu silnika i zbiornikowi paliwa o pojemności 145 litrów, ciągniki te mogą pracować przez długie godziny bez konieczności częstego tankowania.

Hydraulika dopasowana do nowoczesnego rolnictwa

Powiedzmy wprost: rolnicy cenią sobie wydajność układu hydraulicznego, a seria 5 Keyline spełnia te oczekiwania. Standardowy przepływ 55 litrów na minutę oraz trzy obwody hydrauliczne pozwalają na komfortową obsługę różnych maszyn. Maksymalny udźwig tylnego TUZ wynosi 4500 kg, co umożliwia pracę nawet z cięższym sprzętem. Dodatkowy obwód międzyosiowy można zastosować przy pracy z ładowaczem czołowym, co jeszcze bardziej zwiększa wszechstronność tych ciągników, bo w końcu do tego został zaprojektowany.

Skrzynia biegów – elastyczność i precyzja

Seria 5 Keyline jest wyposażona w sprawdzoną, 5-biegową przekładnię, oferującą standardowo 20+20 przełożeń z półbiegiem Hi-Lo. Opcjonalnie dostępna jest skrzynia 40+40, również z półbiegiem Hi-Lo, co daje operatorowi większą swobodę w dostosowaniu prędkości. Dodatkowym udogodnieniem jest rewers PowerShuttle z funkcją Stop&Go i 5-stopniową regulacją reakcji, co czyni te ciągniki idealnymi do pracy z ładowaczem czołowym. WOM obsługiwany elektrohydraulicznie posiada różne prędkości, umożliwiając dostosowanie do potrzeb podłączanych maszyn.

Komfort pracy operatora

Deutz-Fahr w modelach 5 Keyline zadbał również o wygodę użytkowników. Kabina tych modeli została zaprojektowana z myślą o komforcie i ergonomii. 4-słupkowa konstrukcja zapewnia doskonałą widoczność, a duża powierzchnia szyb i profil maski silnika ułatwiają manewrowanie nawet w trudnych warunkach. 12 reflektorów roboczych gwarantuje idealne oświetlenie pola pracy, niezależnie od pory dnia.

Nowa kabina TopVisionEvo oferuje standardowo klimatyzację, radio oraz amortyzację na hydraulicznych silentblockach, redukujących wibracje o 40% skuteczniej niż tradycyjne rozwiązania. Teleskopowa, regulowana kolumna kierownicy oraz amortyzowany fotel sprawiają, że praca w 5 Keyline staje się mniej męcząca, nawet podczas wielogodzinnych zadań wykonywanych w polu.

Deutz-Fahr 5 Keyline – Główny czy pomocniczy?

I tu przejdźmy do ważnego pytania – Czy Deutz-Fahr 5 Keyline lepiej sprawdzi się jako ciągnik główny, czy pomocniczy? Odpowiedź zależy od wielkości gospodarstwa i rodzaju prowadzonych prac. W małych i średnich gospodarstwach może z powodzeniem pełnić rolę głównego ciągnika, wykonując większość prac polowych, transportowych i związanych z obsługą zwierząt. W większych gospodarstwach doskonale sprawdzi się jako wygodna maszyna pomocnicza, wspomagająca główny park maszynowy w lżejszych zadaniach lub pracy z ładowaczem czołowym.

Deutz-Fahr 5 Keyline to wszechstronny i nowoczesny ciągnik, który znajdzie swoje miejsce zarówno w małych, jak i dużych gospodarstwach. Dzięki wydajnej hydraulice, komfortowej kabinie oraz nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, może pełnić rolę zarówno głównego, jak i pomocniczego ciągnika w każdym zadaniu. To idealne połączenie wydajności, komfortu i ekonomiczności, które sprawia, że seria 5 Keyline jest świetnym wyborem dla każdego rolnika i jego gospodarstwa.