Desykacja ziemniaków środkiem Reglone będzie możliwa?

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o pozytywne rozpatrzenie wniosku Polskiej Izby Nasiennej o czasowe (na okres 120 dni) wprowadzanie do obrotu środka Reglone z przeznaczeniem do desykacji plantacji ziemniaków.

Jak wskazuje praktyka rolnicza, obecnie brakuje w Polsce skutecznego środka ochrony roślin do desykacji plantacji nasiennych sadzeniaków ziemniaka.

– Zabieg desykacji naci ziemniaków jest konieczny przy produkcji sadzeniaków, ponieważ skutecznie ogranicza żerowanie mszyc, i chroni przed zakażeniem chorobami wirusowymi, a w produkcji sadzeniaków kluczowe jest zachowanie zdrowotności bulw, a rekomendowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi preparaty do desykacji naci ziemniaków wykazują niewielką skuteczność w niesprzyjających warunkach pogodowych. Ponadto wymagana jest duża dawka na hektar, co powoduje, że koszty zabiegu są bardzo wysokie i nieopłacalne – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.