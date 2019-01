Demo Tour 2018: podsumowanie pokazów sieczkarni John Deere serii 8500i

W ostatnich tygodniach w 6 lokalizacjach odbyły się pokazy sieczkarni John Deere serii 8500i. Ponad 180 przepracowanych hektarów pozwoliło poznać w pełni możliwości maszyny, która ma za zadanie zwiększyć wydajność zbioru plonów i redukować przestoje w pracy.

Sieczkarnia, która brała udział w pokazach, odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na moc oraz dostosowanie rozwiązań mających zwiększyć wygodę operatora. Zastosowany nowy podbieracz jest w pełni zsynchronizowany z maszyną, dzięki podwójnemu napędowi podbieracza. Redukuje to niemal do zera ryzyko zatoru. Poprawie w porównaniu z poprzednią serią, uległa również przepustowość maszyny; prześwit między walcami wciągającymi jest o 25 proc. większy.

Dzięki temu, że maszyna została wyposażona w czujnik HarvestLab oraz system monitorowania i dokumentacji HarvestDoc, możliwe jest przekazanie precyzyjnych informacji na temat wyników pracy maszyny oraz parametrów zebranego plonu. Tego typu system, oparty na spektroskopii w bliskiej podczerwieni, analizuje skład skoszonych roślin, dokonując ponad 4000 pomiarów na sekundę.

Pokazy niezawodności i wydajności

Podczas pokazów, sieczkarnia przepracowała obszar 180,74 ha, zbierając 1321,79 ton mokrego plonu oraz 476,17 ton plonu suchego. Średnia wilgotność zbieranego materiału wyniosła 62,28 proc.

Pokazy odbywały się zarówno przy zbieraniu lucerny oraz trawy. W tym pierwszym przypadku średnia prędkość robacza przy pokosie 18 metrów, wyniosła 13 – 17 km/h. Podczas zbierania trawy przy pokosie 8 metrów było to 15 – 19,9 km/h.

Z innych interesujących danych warto wspomnieć o spalaniu w trakcie zbioru, które wyniosło 6,52 l/ha. Natomiast przy spalaniu łącznym wynik to 12,34 l/ha, do którego wliczamy transport przestoje oraz zbiór. Osiągnięcie tak dobrych wyników było możliwe, dzięki zastosowaniu przekładni Pro Drive, która pozwala maszynie osiągnąć maksymalną prędkość przy zredukowanych obrotach silnika w transporcie (1400 obr./min.), na uwrociach (1250 obr/min) oraz postoju (900 obr/min). W chwili, kiedy unoszony jest przyrząd żniwny (uwrocie), redukcji ulegają obroty silnika, co przy połączeniu z obniżoną masą pozwala na mniejsze zużycie paliwa.

Sieczkarnia przetestowana była na polach o różnych warunkach, które wymagały odpowiednich właściwości trakcyjnych za które odpowiadały opony niskociśnieniowe o szerokości 800 mm. Istotny był również nacisk na powierzchnię, który w tej klasie maszyn jest najmniejszy. W porównaniu do maszyny serii 7000, sieczkarnia 8500i jest o około tonę lżejsza.

Za dostarczenie odpowiedniej mocy odpowiedzialny jest silnik umiejscowiony za tylną osią maszyny o pojemności 13,5 l i mocy maksymalnej równiej 585 KM. Powyższe elementy i systemy dają gwarancję, że maszyna posiada trzy najważniejsze cechy decydujące przy zakupie nowej sieczkarni: niezawodność, wydajność cięcia i koszty eksploatacji.

Źródło: materiały John Deere