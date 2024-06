Debiutuje CR10 – mniejszy brat flagowca New Hollanda

Zaprezentowany oficjalnie na targach Agritechnica 2023 kombajn New Holland CR11 doczekał się mniejszego brata w postaci modelu CR10, który zaprezentowano podczas oficjalnej prezentacji projektu Next Generation.

Obydwa kombajny zbudowane w Centrum Doskonałości Maszyn Żniwnych New Holland w Zedelgem w Belgii, są zaprojektowane tak aby pomóc największym gospodarstwom rolniczym zmaksymalizować wydajność, zminimalizować straty i obniżyć całkowite koszty zbiorów.

Obydwa modele różnią się przede wszystkim mocą silnika i pojemnością zbiornika na ziarno, aby spełniać potrzeby szerokiego grona rolników, prowadzących gospodarstwa wielkoobszarowe. Model CR11 posiada zbiornik ziarna o pojemności 20 000 litrów oraz silnik FPT Cursor 16, o pojemności skokowej 15,9 litra i mocy 775 KM. W modelu CR10 zastosowano silnik FPT Cursor 13, o pojemności skokowej 12,9 litra, rozwijający moc 635 KM, a zbiornik ziarna ma pojemność 16 000 litrów. Oprócz dodatkowej mocy i większego zbiornika na ziarno, wśród głównych cech, dzięki którym te kombajny osiągają nowy poziom w zakresie wydajności, czystego ziarna i ograniczenia strat, na uwagę zasługują dłuższe, podwójne rotory oraz nowy system czyszczenia Twin-Clean.

Nowe flagowe kombajny serii CR zostały zaprojektowane z myślą o zbiorze większej ilości materiału już od samego przodu maszyny. Listwa tnąca hederów może mieć szerokość od 10,6-15,0 m (35-50 ft). Możliwe jest konfigurowanie kombajnów z hederami sztywnymi, z kosą elastyczną, Varifeed oraz taśmowymi. Dostępne są również zespoły żniwne do kukurydzy posiadające od 12 do 16 rzędów. W celu spełnienia wymogów wszystkich zespołów żniwnych, oferowane są trzy różne układy przeniesienia napędu – w wersji standardowej ze stałym napędem, w wersji standardowej z napędem bezstopniowym oraz w wersji wzmocnionej (heavy-duty) z napędem bezstopniowym.

Przenośnik pochyły posiada w standardzie zdalną regulację kąta nachylenia płyty czołowej i układ kopiowania poprzecznego. Stąd masa żniwna jest podawana do sprawdzonego już w praktyce systemu z dynamiczną rolką podającą (DFR), której kierunek obrotów można teraz zmienić w przypadku blokady wraz ze zmianą kierunku pracy rotorów i przenośnika pochyłego.

Nowe kombajny CR10 i CR11 posiadają dwa 600-milimetrowe (24-calowe) rotory o większej średnicy i długości, które zapewniają więcej przestrzeni dla omłacanej i separowanej masy żniwnej. Każdy rotor posiada 40 standardowych cepów młócących, osiem cepów młócących HX i 12 wyprofilowanych cepów młócących z palcami.

Nowy kosz sitowy TwinClean posiada wiele cech, które pozwalają zwiększyć przepustowość i zmniejszyć straty ziarna. Składa się z dwóch umieszczonych jeden za drugim systemów sit, z których każdy posiada swoje górne i dolne sito oraz poprzeczny przenośnik ślimakowy czystego ziarna. Układ TwinClean wyposażony jest w duży podsiewacz o zwiększonym spadku na pierwsze górne sito. Przepływ powietrza zapewnia wentylator kosza sitowego o dużej mocy. Dwa automatyczne układy odpowiedzialne za poprzeczne rozłożenie materiału – jeden na podsiewaczu i jeden na górnych sitach – zapewniając równomierne obciążenie kosza sitowego w każdych warunkach. Dwa zestawy czujników ciśnienia – jeden na pierwszym i jeden na drugim górnym sicie – ciągle mierzą obciążenie kosza sitowego, aby wykryć nierównomierne rozprowadzenie masy żniwnej pomiędzy lewą a prawą stroną. Łączna powierzchni sit wynosi 8,76 m².

Kombajny CR10 i CR11 są wyposażone w standardowy, zintegrowany rozdrabniacz słomy lub zamontowany wyżej na osłonie wylotowej rozdrabniacz precyzyjny. Pierwszy z nich jest przeznaczony do pracy w suchych warunkach, a drugi jest przeznaczony dla użytkowników, którzy poddają obróbce duże ilości słomy, tnąc ją na drobne kawałki i rozkładając materiał na całej szerokość cięcia. Standardowy, zintegrowany rozdrabniacz słomy posiada 60 noży, które współpracującą z 52 przeciwnożami i pracują z prędkością obrotową 3 000 obr/min przy cięciu lub 800 obr/min przy układaniu słomy w pokosie.

Wersja rozdrabniacza słomy, montowanego wysoko na osłonie wylotowej, składa się z 500-milimetrowego odrzutnika słomy z dwoma rzędami palców i dwoma rzędami łopatek oraz nieperforowanej płyty odrzutnika. Za nimi znajduje się 6-rzędowy rozdrabniacz z 88 nożami i 67 przeciwnożami. Prędkość robocza rozdrabniacza słomy wynosi 900 obr/min (niskie obroty) lub 3 600 obr/min (wysokie obroty).

Kabina kombajnów CR10 i CR11, wyposażona w dach o nowej stylistyce, posiada wiele udoskonaleń. Przy drabince wejściowej zlokalizowany jest zbiornik na wodę do mycia rąk o pojemności 25 litrów, ze zintegrowanym dozownikiem mydła. W kabinie, obsługę ułatwiają dwa dotykowe ekrany IntelliView 12. Główny monitor jest umieszczony na prawej konsoli, służy do sterowania i monitorowania głównych elementów obsługi kombajnu, natomiast drugi monitor znajduje się na słupku A i jest przeznaczony do tworzenia map i automatycznego prowadzenia maszyny. Oba modele kombajnów są wyposażone w trzy kamery, udostępniające widok do tyłu, na zbiornik ziarna i z końca rury rozładunkowej. Opcjonalnie dostępne są kamery zapewniające obraz 360° z lotu ptaka i kamera z widokiem na zaczep wózka.

Modyfikacje w kabinie obejmują również pedały hamulca, podpórki pod stopy w nowej stylistyce, luksusową kierownicę i fotele z wysokiej klasy tapicerką materiałową lub skórzaną oraz nową wielostrefową klimatyzację ze znajdującymi się przy podłodze kanałami powietrza. Nowe radio z technologią Bluetooth umożliwia obsługę zarówno samego radia, jak i telefonu komórkowego poprzez umieszczony w podsufitce panel sterowania lub za pomocą monitorów IntelliView 12. Nowe zewnętrzne lusterka zapewniają widok pod szerszym kątem. Opcjonalnie, ramię prawego lusterka może być składane elektrycznie, natomiast szerokie stopnie wejściowe ułatwiają czyszczenie szyb.

Kompleksowy zestaw oświetlenia obejmuje cztery lampy ostrzegawcze LED (dwie z przodu i dwie z tyłu), 13 zamontowanych na kabinie reflektorów roboczych LED, dwa reflektory LED oświetlające ściernisko, jeden reflektor LED oświetlający obszar przenośnika rozładunkowego , jeden reflektor LED oświetlający zbiornik ziarna, osiem tylnych reflektorów roboczych LED, dwa boczne reflektory LED, trzy listwy świateł LED pod osłonami, dwie listwy świateł LED w komorze silnika i listwę świateł LED oświetlających sita. Na życzenie, pod każdym bocznym segmentem dachu kabiny można zamontować reflektory dalekiego zasięgu (500 m) o natężeniu światła 36 000 lumenów. Dostępna jest również dodatkowa lampa przenośna.

Nowe kombajny CR10 i CR11 są także wyposażone w pakiety technologii rolnictwa precyzyjnego stworzone pod kątem potrzeb największych gospodarstw. Pakiet Core PLM Intelligence spełnia najczęstsze wymogi i obejmuje system IntelliSense, który automatycznie reguluje ustawienia w oparciu o wybraną przez operatora strategię prowadzenia żniw – ograniczenie strat, najwyższa jakość ziarna, najwyższa wydajność lub stała przepustowość. Drugą opcją jest pakiet Advanced PLM Intelligence, przeznaczony dla klientów o najwyższych wymaganiach.

Dostępne jako wyposażenie fabryczne, pakiety sygnałów korekcyjnych do układu automatycznego prowadzenie IntelliSteer i innych funkcji, takich jak tworzenie map plonów i wilgotności, są oferowane na dwóch poziomach dokładności i w trzech wersjach.

Oferowane na życzenie oprogramowanie IntelliField umożliwia właścicielom i operatorom dostęp do danych pola i udostępnianie granic, ścieżek prowadzenia oraz danych dotyczących pokrycia pomiędzy wieloma maszynami pracującymi na tym samym polu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kombajny CR10 i CR11 posiadają dwuzakresową przekładnię hydrostatyczną i półautomatyczną blokadę mechanizmu różnicowego TerraLock, którą włącza się ręcznie, a wyłącza automatycznie w zależności od kąta skrętu kół i prędkości jazdy do przodu. Modele z napędem gąsienicowym SmartTrax są oferowane z gąsienicami w trzech różnych szerokościach: 660 mm (26 cali), 810 mm (32 cale) i 910 mm (36 cali) z gumowymi lub hydraulicznymi amortyzatorami. Maszyny mają całkowitą szerokość wynoszącą odpowiednio 3,49 m, 3,79 m lub 3,99 m. Na niektórych rynkach oferowana jest konfiguracja z szeroką belką i gąsienicami o szerokości 910 mm (36 cali). W takim przypadku całkowita szerokość maszyny wynosi 4,8 m.

Dla klientów preferujących maszyny kołowe, marki New Holland i Michelin, w celu ograniczenia ubijania gleby i zwiększenia trakcji, opracowały wspólnie opony o szerokości 900 mm i średnicy 2,32 m (VF 900/65 R46). Alternatywnie są dostępne opony VF 800/70 R46 (średnica 2,32 m) i VF900/60 R38 (średnica 2,05 m). Tylne opony w wersji kombajnu z kołowym lub gąsienicowym układem jezdnym są oferowane w szerokości od 500 do 750 mm. Inne opcje obejmują podwójne opony 710/70 R42 lub 800/70 R38 oraz opony LSW o szerokości do 1400 mm.

