Darmowy poradnik dla hodowców bydła mlecznego znów dostępny

1000 hodowców bydła mlecznego może otrzymać bezpłatny poradnik wspierający ich w codziennej pracy. Na 70 stronach publikacji znajdują się niezbędne informacje na temat tego jak uprawiać użytki zielone od siewu do pokosu, jak zakiszać zebrany materiał oraz w jaki sposób optymalizować żywienie krów mlecznych.

Reedycję darmowego informatora „Vademecum użytków zielonych, czyli jak poprawić wydajność łąk i pastwisk” przygotowali eksperci programu Krowie na Zdrowie z firm Barenbrug, CLAAS, Corteva i De Heus.

W poradniku, w sposób przystępny dla odbiorcy, zaprezentowano najważniejsze wskazówki i porady dotyczące pielęgnacji użytków zielonych, stosowania inokulantów do zakiszania traw i lucerny oraz racjonalizacji żywienia krów mlecznych. W trakcie lektury Vademecum, hodowcy poznają także zalecenia dotyczące użytkowania maszyn zielonkowych – ich odpowiedniego ustawienia i eksploatacji – oraz szczegółowe wyniki z przeprowadzonego przez Krowie Na Zdrowie projektu badawczego „Idealna Bela”, mającego na celu wyodrębnienie i opisanie zmiennych, które wpływają na proces przygotowania optymalnych balotów z traw oraz lucerny.

Pierwsza edycja Vademecum cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród hodowców, którzy w szybkim tempie wyczerpali przygotowany nakład. Publikacje trafiły także do wielu szkół rolniczych. Eksperci Krowie na Zdrowie mają nadzieję, że dzięki wznowieniu dystrybucji poradnika, ze wskazówek, które pomogą w optymalizacji prowadzenia gospodarstw mlecznych, skorzysta jeszcze więcej polskich rolników. Zwłaszcza, że prowadzenie gospodarstwa mlecznego stanowi duże wyzwanie, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ciągły wzrost kosztów produkcji, nieprzewidywalność przebiegu sezonu, wahania cen mleka w skupie to tylko niektóre ze zmiennych, do jakich muszą przystosować się hodowcy bydła mlecznego.

Publikację Vademecum użytków zielonych, czyli jak poprawić wydajność łąk i pastwisk można otrzymać za darmo poprzez zgłoszenie na stronie programu – www.krowienazdrowie.pl/zgloszenie. Inicjatorzy akcji pokrywają koszty wysyłki wersji papierowej poradnika na wskazany przez hodowcę adres. W edycji 2022 na dystrybucję czeka 1000 sztuk darmowych materiałów edukacyjnych.

Publikacji patronują partnerzy programu Krowie na Zdrowie: Barenbrug, CLAAS, Corteva i De Heus.