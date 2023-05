Dania finansuje ukraińskie latyfundia rolne 

Dania uruchomiła program funduszu inwestycji społecznych dla Ukrainy na łączną kwotę 1 miliarda koron duńskich, czyli około 133 miliony dolarów. Duża część tych pieniędzy trafi do dwóch ukraińskich holdingów rolnych.

Jak informuje portal Latifundist.com, Dania uruchomiła specjalny fundusz inwestycyjny dla Ukrainy, który będzie finansował projekty z wykorzystaniem najlepszych duńskich technologii i innowacyjnych rozwiązań. W szczególności zatwierdzono finansowanie dwóch projektów pilotażowych w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolnego. Mówimy o poszkodowanych firmach z regionu południowego – Nibulon, któremu zostanie udzielona pożyczka w wysokości 25 mln euro, oraz Agrofusion – 15 mln euro. Pożyczki trafią także do firm rolniczych położonych w pobliżu linii frontu w Mikołajowie, które odbudują zniszczone zakłady produkcyjne, kupując sprzęt od duńskich eksporterów.

Nibulon to holding zajmujący się produkcją i eksportem zboża, logistyką i – budową statków… Posiada 76 500 ha ziemi, 44 zakłady produkcyjne, własny zakład budowy i remontu statków oraz nowoczesną flotę samochodową. Właścicielem Nibulonu jest Ołeksij Wadaturskij, który do 1991 r. pracował jako główny inżynier Trikrackiego Zakładu Wyrobów Piekarniczych, kierownik działu produkcji i zastępca kierownika mikołajowskiego Obwodowego Oddziału Wyrobów Piekarniczych. Od 1991 roku kieruje Nibulonem, był związany z Komunistyczną Partią Ukrainy. Jego majątek wyceniany jest na 1,1 mld. dolarów, co plasuje go na … 10 miejscu w rankingu 100 najbogatszych Ukraińców.

Agrofusion to ukraińska grupa firm zajmująca się produkcją i przetwórstwem pomidorów dla światowych producentów soków, ketchupów i sosów pomidorowych. Posiada 25 000 ha ziemi, 2 szklarnie i 3 fabryki koncentratu pomidorowego Inagro TM. Szklarnie Agrofusion są w stanie wyhodować ponad 190 milionów sadzonek w sezonie, przedsiębiorstwa mogą uprawiać 750 000 ton nowych pomidorów. Spółka uprawia również zboża: łączna powierzchnia upraw zbożowych i przemysłowych wynosi ponad 14,6 tys. ha, z czego 9 tys. ha zajmuje pszenica ozima a 5 tys. ha jęczmień ozimy. Prezes Agrofuzji Siergiej Sypko plasuje się na 91 miejscu w rankingu 100 najbogatszych Ukraińców z majątkiem w wys. zaledwie 135 mln. dolarów…

Finansowanie “ukraińskiej” produkcji rolnej przez kapitał zagraniczny odbywa się od dawna – jak podaje Latifundist.com, dziś na Ukrainie działa ponad 10 zagranicznych gospodarstw rolnych z rankingu Top 100 latyfundystów. Kontrolują one około 3-4 mln hektarów użytków rolnych. Największe zagraniczne gospodarstwa rolne w kraju to amerykańskie Agroprosperis (300 tys. hektarów) oraz należąca do Arabii Saudyjskiej Continental Farmers Group (195 tys. hektarów).