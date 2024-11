Dalsze stopniowe wzrosty cen: Ceny bydła 14.11.2024

Połowa listopada przynosi dalsze niewielkie zwyżki cen bydła rzeźnego. Podaż cały czas pozostaje uszczuplona, a to nie pozostaje bez wpływu na ceny. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 14.11.2024?

Rynek bydła mięsnego znajduje się obecnie w okresie sezonowych podwyżek cen i stosunkowo wysokiego zapotrzebowania na surowiec ze strony zakładów przetwórczych co znajduje odzwierciedlenie w cenach płaconych hodowcom.

Wzrosty cen widać doskonale w danych publikowanych z nieznacznym opóźnieniem przez Ministerstwo Rolnictwa, które pokazują, że w dniach 28.10– 03.11.2024 r. za bydło dostawcy uzyskiwali przeciętnie 10,38 zł/kg wobec 10,35 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była o 2 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 6 proc. wyższa niż przed rokiem.

Dobre informacje płyną dla hodowców również z ostatnich szybkich szacunków komisji Europejskiej, która przewiduje, że w związku z tym iż produkcji wołowiny w UE zarówno w 2024 jak i 2025 roku będzie mniejsza, a co za tym idzie zmniejszy się także pogłowie bydła, to wiele wskazuje na to, że ceny żywca pozostaną wysokie. Eksperci KE spodziewają się także, że spadek cen pasz w połączeniu z wysokimi cenami bydła w zauważalny sposób poprawi marże hodowców bydła.

Ceny na dzień 12.11.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 9 – 14 zł netto/kg

– jałówki 7,3 -13,2 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10,8 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,5 – 22,2 zł netto/kg

– jałówki 17,2 – 21,7 zł netto/kg

– krowy 13,3- 20,3 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.