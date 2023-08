Dalsze spadki cen, zwłaszcza zbóż paszowych: Ceny zbóż 22.08.2023

Początek tygodnia przynosi dalsze pogorszenie sytuacji cenowej na rynku zbóż (22.08.2023), która jest szczególnie odczuwalna w przypadku ziarna paszowego, którego obecnie bardzo dużo trafia do punktów skupu. Jedynym wyjątkiem jest rzepak.

Wraz z początkiem tygodnia wiele punktów skupu znacząco obniżyło ceny, co jest szczególnie mocno widoczne w przypadku zbóż z przeznaczeniem na cele paszowe. W tym przypadku w niektórych skupach ceny spadły nawet o 40- 50 zł na tonie, jeśli mówimy o pszenicy paszowej.

Problem z cenami wynika z tego, że jak zauważa Izba Zbożowo Paszowa, mieszalnie pasz zdają się nie robić zbyt dużych zapasów surowca, gdyż widzą, że na rynku jest go bardzo dużo. Taka sytuacja prowadzi z kolei do tego, że lokalnie występują problemy ze zbytem, gdyż firmy skupowe nie mogą sprzedać towaru dalej.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 760 do 930 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 670 do 830 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 770 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 800 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 780 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 750 zł/t, a paszowe od 520 do 670 zł/t. Początek tygodnia przynosi za to dość duże podwyżki cen rzepaku i maksymalne stawki proponowane za rzepak są obecnie na poziomie 1975 zł/t, a cena minimalna wynosi 1710 zł/t.

Spadły za to na początku tygodnia maksymalne stawki oferowane za kukurydzę. Obecnie maksymalną ceną jaką oferują skupujący jest 940 zł/t a minimalnie można dostać 750 zł/t.