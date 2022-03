Czysta pasza to wysoka wydajność w produkcji mleka

O wydajności mleka w stadzie decyduje wartość pobieranej paszy, na którą bardzo duży wpływ ma jej zanieczyszczenie. Jak więc odpowiednio dbać o jakoś pozyskiwanego materiału na paszę, aby maksymalizować późniejsze zyski?

Przywiązywanie uwagi do zanieczyszczenia paszy powinniśmy zacząć już na samym początku jej zbioru, a więc bezpośrednio na polu. W tym etapie bardzo ważny jest odpowiedni docisk kosiarki do podłoża. „Na suchej i twardej łące operator powinien zwiększyć nacisk belki natomiast przy mokrej i „lekkiej” łące powinien go zmniejszyć tak aby nie uszkadzać darni i zanieczyszczać paszy” – zaznacza Patryk Piontek, ekspert marki CLAAS. W maszynach marki CLAAS operatorów wspiera w tym sprawdzony system ACTIVE FLOAT.

Bardzo ważnym elementem decydującym o końcowym zanieczyszczeniu paszy jest także etap przetrząsania skoszonego materiału. Równomierne rozrzucenie materiały wpływa na szybkość jego wysuszenia oraz na jakość paszy. Przetrząsacze CLAAS mają wyjątkowe rozwiązanie pod nazwą MAX SPREAD, gdzie zęby rozdzielają paszę szeroko i równo w optymalnym obrazie rozrzutu. Efekt takiego rozrzutu jest wspomagany przez ruch zębów w kierunku sprężyn. Daje to dodatkowy impuls do rozdzielenia materiału na pełną szerokość. „Dzięki nadążnemu ułożeniu zębów w systemie przepływu masy MAX SPREAD pasza jest zawsze podnoszona poprzecznie do kierunku jazdy. Przy konwencjonalnym ułożeniu zębów pracują one przeciwnie do kierunku jazdy już od połowy strefy podnoszenia i w ten sposób ograniczają prędkość ruchu maszyny w przód. W porównaniu do tej koncepcji zęby systemu MAX SPREAD pracują o 33 proc. dłużej w kierunku jazdy lub poprzecznie do niego. MAX SPREAD pozwala na znaczne zwiększenie prędkości roboczej. A dzięki temu na pracę ze zredukowaną liczbą obrotów” – komentuje ekspert CLAAS.

Warto także zwrócić uwagę na zęby przetrząsacza CLAAS VOLTO, które posiadają identyczną długość. Podnoszą one paszę w sposób warstwowy, gwarantując, że zostanie ona odpowiednio przemieszana. Dzięki temu materiał jest jednolicie rozrzucony, co zapewnia jego szybkie osuszenie. „Podczas pracy z przetrząsaczem ważnym czynnikiem redukującym zanieczyszczenie paszy jest odpowiednio ustawiona wysokość robocza maszyny tak żeby nie uszkadzać darni” – wspominają eksperci CLAAS.

Ostatni moment, kiedy materiał może ulec zanieczyszczeniu jest etap zgrabiania w celu przygotowania pod zebranie. „Dla firmy CLAAS czystość paszy jest bardzo ważna, dlatego od dziesięcioleci słuchamy tego co mają do powiedzenia hodowcy z całego świata. Dlatego dla jeszcze czystszego zbioru nasze zgrabiarki LINER są wyposażone w podwójnie wygięte zęby do kiszonki. Rozwiązanie to mamy dostępne w ofercie CLAAS od ponad 20 lat” – mówi Patryk Piontek. Zęby te mają grubość 9,50 mm i są podniesione o 10° na dolnym końcu. Specjalny kształt zapewnia czyste podbierane materiału; pasza przesuwa się wysoko na zębach, co zapewnia jej łagodny i wolny od zanieczyszczeń transport.

Warto dbać o czystość paszy

Aby potwierdzić wpływ zanieczyszczeń na ilość mleka, w 2020 w Badenii-Wirtembergii, CLAAS przeprowadził badanie. Analiza „1-go” pokosu wykazała pozytywny związek pomiędzy wysokojakościową kiszonką z traw, a zbiorem wolnym od zanieczyszczeń (patrz tabela). Poza pielęgnacją łanu i wyborem momentu zbioru, istotny wkład w produkcję kiszonek wysokiej jakości wnoszą maszyny i przyrządy żniwne o dobrym dopasowaniu do podłoża. Jak podają eksperci CLAAS, z badania wyraźnie wynika, że „zmniejszenie zawartości surowego popiołu o ok. 1 proc. daje o 0,1 MJ NEL więcej na kilogram suchej masy!”. Dzieje się tak, gdyż zawartość popiołu surowego w kiszonkach jest sumą składników mineralnych z roślin i ziemi wnikającej podczas żniw. Poza surowymi proteinami surowy popiół buforuje zakwaszanie w procesie kiszenia. Duże ilości zanieczyszczeń powodują zatem większe straty energii, a niższa jakość białka zwiększa ryzyko fermentacji masłowej.

Podsumowując każdy 1 proc. zanieczyszczeń w paszy więcej powoduje zmniejszenie jej wartości energetycznej co za tym idzie zmniejszeniem wydajności mleka. Stąd też warto zadbać o cały proces zbierania materiału na pasze już od samego początku.

Źródło: Claas